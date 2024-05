« Une grande signification religieuse » Des prisonniers se tournent vers la justice pour voir l’éclipse

(New York) Lorsque la Lune passera devant le Soleil lundi après-midi et que, pendant quelques minutes, elle projettera une ombre sur une grande partie de l’État de New York, des millions de personnes pourront assister à ce rare évènement céleste en levant simplement les yeux. Mais les détenus des prisons de l’État ne le pourront pas.