Le comte « Tête de Poubelle » ( « Binface » ) est un candidat politique indépendant qui mène sa campagne à la mairie de Londres avec une poubelle sur la tête et une longue cape autour des épaules.

Agence France-Presse

Ce personnage, qui représente un extraterrestre de la planète Sigma Neuf, est une création de l'humoriste britannique Jonathan David Harvey.

« Je pense que le système britannique est celui qui favorise le plus l'excentricité, l'émerveillement et l'humour en politique, dit-il. Je dis donc qu'il faut le chérir, le célébrer et c'est pour cela que je suis ici. »

Le comte s'est déjà présenté à l'élection londonienne en 2021, obtenant près de 25 000 voix de premier choix et plus de 68 000 voix de second choix. Le vainqueur et maire actuel, Sadiq Khan, avait obtenu plus de 1 000 000 de votes de premier choix et 400 000 de second choix.

« Binface » s'est aussi présenté aux élections législatives de 2019 face à Boris Johnson, alors premier ministre. Après la démission de Johnson, il avait participé aux élections partielles de 2023 où il a terminé huitième sur 17 candidats.

Son programme comporte plusieurs propositions excentriques. Il souhaite ainsi rebaptiser le Pont de Londres en l'honneur de l'actrice anglaise Phoebe Waller-Bridge ou faire en sorte que « toutes les réunions commencent 10 minutes plus tard ».

Le Royaume-Uni n'est pas le seul pays à avoir une histoire de candidats farceurs. Un chimpanzé nommé Macaco Tião s'était présenté à la mairie de Rio de Janeiro en 1988 et était arrivé troisième.