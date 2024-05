Sur l’île de Cheung Chau à Hong Kong, 12 athlètes grimpent à toute vitesse jusqu’au sommet d’une tour de 14 mètres de haut recouverte d’imitations de brioches à la vapeur, à l’occasion du festival annuel des brioches de l’île.

Agence France-Presse

Janet Kung, qui a remporté la compétition en 2019, reprend son titre de « Reine des brioches », car cette infirmière et grimpeuse sur glace de 30 ans a surpassé ses adversaires dans les catégories masculine et féminine, et a été nommée grande gagnante de l’événement.