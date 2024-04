Selon les autorités, le Pérou sera le deuxième pays de la région, après l’Équateur, à mettre en œuvre cette technique, avec le soutien du Bureau of International Narcotics (INL) américain.

(Lima) La cocaïne saisie au Pérou va être convertie en blocs de béton, un processus qui réduit l’impact environnemental de l’incinération, a annoncé jeudi le ministère de l’Intérieur.

Agence France-Presse

« Le Pérou réduira l’impact environnemental généré par l’incinération de la cocaïne grâce à un procédé efficace qui sera mis en œuvre […] pour encapsuler ces substances dans des blocs de béton qui seront placés dans des décharges », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il précise que cette méthode innovante « consiste à mélanger de la cocaïne avec du ciment, du sel et des accélérateurs chimiques, entre autres matériaux, pour former des blocs de béton solides qui rendent impossible l’extraction de la substance » prohibée.

« Cette encapsulation est non seulement irréversible et moins polluante, mais également plus efficace, permettant d’éliminer environ 60 tonnes en 40 heures maximum, alors qu’il faut aujourd’hui environ 80 jours », ajoute le communiqué.

Selon les autorités, le Pérou sera le deuxième pays de la région, après l’Équateur, à mettre en œuvre cette technique, avec le soutien du Bureau of International Narcotics (INL) américain.

Le ministère péruvien de l’Intérieur a incinéré plus de 50 tonnes de drogues en 2023.

Le Pérou est l’un des plus grands producteurs de feuilles de coca et de cocaïne au monde, après la Colombie.