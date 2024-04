PHOTO CELIA TALBOT TOBIN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) Lorsque la Lune passera devant le Soleil lundi après-midi et que, pendant quelques minutes, elle projettera une ombre sur une grande partie de l’État de New York, des millions de personnes pourront assister à ce rare évènement céleste en levant simplement les yeux. Mais les détenus des prisons de l’État ne le pourront pas.

Le mois dernier, le département de l’administration pénitentiaire et de la surveillance communautaire de l’État a annoncé que, pour des raisons de sécurité, toutes les prisons de l’État de New York seraient fermées pendant l’éclipse solaire.

En réaction, six hommes incarcérés dans une prison du nord de l’État ont intenté une action en justice fédérale contre le département vendredi dernier, arguant que le fait de leur refuser la possibilité de voir l’éclipse violerait leur droit constitutionnel à pratiquer leur religion.

Les hommes, qui sont incarcérés à la Woodbourne Correctional Facility dans le comté de Sullivan, viennent d’horizons religieux différents, mais tous pensent que l’éclipse solaire à venir « est un évènement religieux dont ils doivent être témoins et sur lequel ils doivent réfléchir pour observer leur foi », selon les documents judiciaires.

« De nombreuses religions reconnaissent l’importance de cette éclipse historique, et nous défendons le droit de chacun à l’observer », a déclaré Chris McArdle, un avocat représentant les plaignants.

La Bible décrit un évènement semblable à une éclipse lors de la crucifixion de Jésus et, selon le Hadith, un texte islamique sacré, un phénomène similaire s’est produit après la mort du fils du prophète Mahomet.

L’un des plaignants, Jeremy Zielinski, est athée et a déclaré qu’il pensait que les éclipses étaient des moments privilégiés pour « célébrer la science, la raison et tout ce qui a trait à l’athéisme », selon les documents du tribunal.

En janvier, M. Zielinski a été le premier à demander l’autorisation de voir l’éclipse depuis la cour principale de Woodbourne, selon les documents du tribunal. Après plusieurs semaines d’échanges, les responsables de la prison ont approuvé la demande de M. Zielinski et ont même déclaré qu’ils lui fourniraient des lunettes de sécurité pour l’éclipse solaire, selon les procureurs.

M. Zielinski a rapidement appris que d’autres personnes dans la prison considéraient également les éclipses comme significatives sur le plan religieux et étaient intéressées à observer celle du 8 avril, selon les documents de la cour. M. Zielinski a renouvelé sa demande initiale et a demandé que d’autres personnes soient autorisées à regarder l’éclipse en même temps que lui.

« Il serait franchement triste que je sois la seule personne à pouvoir voir cet évènement », a écrit M. Zielinski dans sa demande.

Les éclipses sont importantes parce qu’elles inspirent l’admiration et une profonde réflexion, et qu’elles constituent une rare occasion pour tous de se rassembler, d’apprécier notre humanité commune et de partager la joie d’être en vie. Jeremy Zielinski, dans sa demande

Puis, le 11 mars, Daniel F. Martuscello III, commissaire par intérim de l’administration pénitentiaire de l’État, a publié une note de service nationale ordonnant que tous les établissements pénitentiaires soient fermés le jour de l’éclipse de 14 h à 17 h, soit les heures normales pour les activités de plein air.

« Les personnes incarcérées resteront dans les unités d’hébergement, sauf en cas d’urgence », a déclaré M. Martuscello dans la note de service.

Il a ajouté qu’il n’y aurait pas de visites ce jour-là dans les 23 établissements situés dans la trajectoire de totalité – où la Lune passe directement au-dessus du Soleil et bloque temporairement toute la lumière de celui-ci – et que les visites prendraient fin à 14 h dans tous les autres établissements pénitentiaires.

Ces mesures, a indiqué M. Martuscello dans la note, visent à « assurer la sécurité du personnel, des visiteurs et de la population carcérale, et à garantir l’intégrité de nos établissements pendant cet évènement ».

Des motifs flous

Il a toutefois précisé que le département distribuerait des lunettes de sécurité dans les prisons situées sur la trajectoire de l’éclipse totale.

M. McArdle a déclaré que le département n’avait pas suffisamment expliqué pourquoi l’éclipse posait un problème de sécurité.

« Il y a un certain niveau d’obscurité tous les soirs lorsque le soleil se couche, ils devraient donc savoir comment y faire face », a-t-il déclaré. Il n’y a pas eu de directive de ce type lors de l’éclipse solaire partielle de 2017, a-t-il fait remarquer.

Un porte-parole du département a refusé d’expliquer pourquoi des mesures de sécurité supplémentaires ont été jugées nécessaires pendant l’éclipse, déclarant dans un communiqué que le département ne commentait pas les litiges en cours.

L’annonce du confinement a été un coup dur pour M. Zielinski et d’autres détenus. Même après la diffusion de l’ordre, les cinq autres hommes qui sont maintenant plaignants dans le procès ont également demandé la permission de voir l’éclipse dans la cour principale de Woodbourne. Leurs demandes ont été soit ignorées, soit refusées par les responsables, qui ont déclaré que l’éclipse solaire n’était pas considérée comme un jour saint dans leur religion, selon les documents du tribunal.

Certains d’entre eux se sont inquiétés de ne pas voir la prochaine éclipse solaire totale aux États-Unis, prévue en 2044.

Jean Marc Desmarat, un plaignant musulman, a écrit dans les documents du tribunal : « l’éclipse est la dernière éclipse qui se produira avant 20 ans et j’ai 60 ans ».

M. McArdle s’est dit « optimiste quant au fait que le département fera ce qu’il faut » et que la situation sera résolue à temps.

La trajectoire de l’éclipse totale comprend 29 comtés du nord et de l’ouest de l’État de New York. En dehors de cette zone, on verra tout de même une éclipse partielle spectaculaire.

