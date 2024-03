Qu’elle soit partielle ou totale, une éclipse solaire est un évènement rare et spectaculaire à vivre, pourvu que certaines consignes de sécurité soient observées.

Pourquoi le port de lunettes solaires spéciales est-il nécessaire pendant une éclipse ?

Si on regarde directement le Soleil lors d’une journée ordinaire, la douleur causée par l’éblouissement nous force rapidement à détourner les yeux. Mais lorsque la lumière du Soleil est partiellement bloquée lors d’une éclipse, les rayons infrarouges peuvent causer des dommages avant que la douleur nous force à fermer les paupières. Et comme l’intérêt d’une éclipse est justement de regarder directement le Soleil, le port de lunettes protectrices devient indispensable pendant les phases partielles (avant et après l’éclipse totale, si on se trouve en zone de totalité).

Quels sont les dommages qui peuvent être causés aux yeux qui ne sont pas bien protégés ?

La lumière est d’abord filtrée par le cristallin de l’œil, qui agit comme une lentille de grossissement, et se concentre sur la rétine. « Dans ce cas, c’est comme si on concentrait la lumière du Soleil à travers une loupe sur la rétine », dit la Dre Cynthia Qian, porte-parole de l’Association des médecins ophtalmologistes du Québec (AMOQ) et médecin ophtalmologiste spécialiste de la rétine au CHU Sainte-Justine et à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. « Ça brûle en plein centre de la rétine de la personne qui regarde, et ça affecte la vision centrale. » C’est ce qui cause la rétinopathie solaire. Les dommages peuvent être temporaires ou permanents « parce que les cellules rétiniennes ne se régénèrent pas », rappelle la Dre Qian.

Quel genre de lunettes sont sécuritaires ?

Les lunettes de soleil ordinaires, même avec les meilleures protections UV, ne sont pas suffisantes pour protéger les yeux lors d’une observation directe du Soleil. Les lunettes d’observation pour éclipse sont munies d’un filtre certifié ISO 12312-2. Ce filtre est si opaque qu’il n’y a guère que la lumière qui émane directement du Soleil qui est visible au travers – il est 1000 fois plus sombre que des verres solaires ordinaires. « Il ne faut pas essayer d’être créatif avec des choses qui ne sont pas conçues spécifiquement pour regarder le Soleil ou l’éclipse solaire », précise la Dre Cynthia Qian. « Des gens nous demandent, par exemple, s’ils peuvent se servir d’un film de rayon X ou de négatifs de pellicule photo, et se bricoler des filtres avec des superpositions de couches… La réponse est non, ce n’est pas sécuritaire. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Voici à quoi doit ressembler le Soleil vu à travers des lunettes d’observation pour éclipse certifiées ISO 12312-2.

Comment s’assurer que ces lunettes sont des « vraies » ?

Lorsqu’elles ont été obtenues d’un fournisseur fiable – par exemple, une boutique d’astronomie ou un établissement public –, qu’elles portent la mention ISO 12312-2 et qu’elles ne sont pas rayées ou endommagées, il ne devrait pas y avoir de problème. Le 22 mars, l’American Astronomy Society a cependant mis en garde la population contre la vente de lunettes contrefaites ou non conformes sur l’internet. En cas de doute sur la fiabilité des filtres, l’organisation suggère cette marche à suivre :

1. Essayer les lunettes à l’intérieur. On ne devrait rien voir au travers, sinon la lueur de lumières très brillantes. Si on arrive à distinguer d’autres détails à travers le filtre des lunettes, comme les meubles ou les cadres sur un mur, le filtre n’est pas assez opaque.

2. Si les lunettes passent le test à l’intérieur, on peut les essayer à l’extérieur. Là encore, on ne devrait rien distinguer autour de soi.

3. En levant rapidement les yeux vers le Soleil (moins d’une seconde), le Soleil devrait nous apparaître comme un cercle bien découpé. Certains filtres lui donnent un aspect plus orangé, d’autres plus blanc.

4. Si les lunettes ont passé ces trois tests, elles sont « probablement sécuritaires », selon l’American Astronomy Society. Par précaution, on suggère dans ce cas de ne pas regarder le Soleil durant l’éclipse partielle plus de deux ou trois secondes à la fois, toutes les cinq minutes.

Est-ce que les yeux sont protégés si on regarde l’éclipse à travers des jumelles, un télescope ou une caméra ?

Seulement si l’appareil en question est équipé d’un filtre solaire adéquat. Il ne faut pas, par exemple, regarder à travers un télescope non protégé en portant des lunettes d’observation pour éclipse.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Notre photographe utilise un filtre fixé sur son objectif pour photographier le Soleil.

Que faire si on n’a pas de telles lunettes le jour de l’éclipse ?

Ce n’est pas la fin du monde. Il faut simplement éviter de regarder directement le Soleil lors de l’éclipse partielle. On peut aussi suivre la progression de l’éclipse indirectement, en projetant la lumière du Soleil sur un mur ou sur le sol à travers un trou percé dans un carton, ou au travers d’autres objets troués, comme une passoire. On peut aussi fabriquer une chambre noire avec une boîte à chaussures.

Visionnez la vidéo de la Fédération des astronomes amateurs sur les façons d’observer l’éclipse

Et si on se trouve dans la zone de totalité ? Est-ce qu’on peut regarder le Soleil sans lunettes de protection ?

Alors là, bonne nouvelle : pendant la phase d’éclipse totale, et seulement quand la Lune a complètement recouvert le disque solaire, on peut regarder le Soleil sans lunettes de protection. On pourra alors admirer la lueur qui entoure un cercle noir.

La Dre Cynthia Qian appelle cependant à une grande prudence. « Si les gens ne connaissent pas le temps exact de la totalité et que, par mégarde, ils regardent le Soleil quelques secondes de trop après l’éclipse totale, c’est à ce moment-là qu’ils peuvent se blesser les yeux. Il est important de se laisser une bonne marge de sécurité si on décide de regarder le Soleil pendant la phase de totalité. »

Attention : la durée de l’éclipse totale varie beaucoup selon le lieu d’observation, soit entre quelques secondes et plus de trois minutes. Lors des rassemblements organisés un peu partout en zone de totalité, les animateurs avertiront notamment les participants du moment où ils peuvent regarder le Soleil sans lunettes et du moment où ils doivent les remettre.

Comment faire pour savoir si je me trouverai dans la zone de totalité ?

Plusieurs moyens de géolocalisation existent en ligne pour savoir où on se trouve sur la trajectoire de l’éclipse.

L’un des moyens les plus simples est de télécharger l’application Mon éclipse, conçue par la Fédération des astronomes amateurs du Québec.

Téléchargez l’application Mon éclipse

Le site Éclipse Québec a aussi créé une carte avec les principales municipalités en zone de totalité.

Consultez la carte sur Google

Le site Time and Date donne également des indications assez précises sur l’heure de début et de fin de l’éclipse, totale ou partielle :

Consultez le site Time and Date (en anglais)

« C’est un peu la folie en ce moment »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Les lunettes d’observation pour éclipse doivent être munies d’un filtre certifié ISO 12312-2.

Dans les bibliothèques, dans les musées ou dans les magasins spécialisés, elles se sont envolées rapidement, parfois en quelques heures. Pour mettre la main sur une paire de lunettes d’observation pour éclipse à moins de deux semaines du grand jour, il faut désormais s’en remettre à une liste de fournisseurs réduite.

Au moins 20 000 paires le 21 mars, puis encore 30 000 paires le 25 mars. L’entreprise Cartouches Certifiées ne cesse de regarnir son entrepôt pour répondre à la demande en lunettes d’éclipse. « On est rendus pas mal les seuls à en avoir », dit Francis Bernier, directeur des comptes commerciaux du distributeur de Longueuil.

Après avoir vendu avec succès du matériel médical pendant la pandémie, ce fournisseur spécialisé en cartouches d’imprimante s’est intéressé aux lunettes d’observation pour éclipse en début d’année. « On a fait un premier test, et on en a vendu 40 paires en deux minutes. » Une entente a alors été conclue avec deux manufacturiers américains spécialisés dans ce type d’équipement. « Comme pour l’équipement médical, on savait que nos clients voudraient avoir un fournisseur certifié. »

Les lunettes d’observation pour éclipse doivent être munies d’un filtre certifié ISO 12312-2. Ce filtre est si opaque qu’il n’y a guère que la lumière qui émane directement du Soleil qui est visible – il est 1000 fois plus sombre que des verres solaires ordinaires. L’observation directe du Soleil sans protection adéquate peut causer des dommages permanents à la rétine de l’œil.

Le 22 mars, l’American Astronomy Society a mis en garde la population contre la vente de lunettes contrefaites ou non conformes sur l’internet.

Des copies de lunettes de protection, imitant le graphisme de lunettes certifiées, ont été repérées sur des sites de vente en ligne. Pour cette raison, l’Association des médecins ophtalmologistes du Québec (AMOQ) recommande d’éviter d’acheter des lunettes sur des sites de vente généralistes comme Amazon ou eBay.

« La source d’approvisionnement est difficile à vérifier », explique la porte-parole de l’AMOQ, la Dre Cynthia Qian.

Répondre à la demande

De la dizaine de fournisseurs et institutions auprès desquels la Fédération des astronomes amateurs du Québec recommande de se procurer des lunettes, la grande majorité a épuisé ses stocks. « C’est un peu la folie en ce moment », admet le président d’Alco Prévention Canada, Stéphane Maurais. Environ 250 colis de lunettes sont expédiés chaque jour, et M. Maurais s’attend à ce que la demande augmente encore dans la prochaine semaine. Trois employés supplémentaires ont été engagés pour s’occuper des commandes de lunettes.

Les commandes proviennent de particuliers, mais également d’entreprises ou d’institutions. « Des commissions scolaires, des résidences de personnes âgées, des coops de cégeps… », énumère Francis Bernier. Cartouches Certifiées vend les lunettes en paquet de 6, 50, 1000 ou 10 000 paires. Un paquet de six paires est vendu 27 $, soit 4,50 $ la paire. Plus le paquet est volumineux, plus le prix à l’unité diminue.

Malgré l’intérêt qui augmente au fil des jours, les deux entreprises prévoient avoir suffisamment de lunettes en stock pour répondre à la demande jusqu’au 8 avril. Dans les deux cas, on accepte les commandes de lunettes en ligne jusqu’au mercredi 3 avril, pour s’assurer d’une livraison postale à temps pour le jour de l’éclipse.

Après le 3 avril, il sera encore possible de se procurer les lunettes directement aux locaux de ces fournisseurs, à Laval (pour Alco Prévention Canada) et à Longueuil (pour Cartouches Certifiées). D’autres points de vente seront également alimentés au Québec.