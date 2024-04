On retrouve sur le marché de multiples produits qui contiennent du CBD et qui prétendent soulager la douleur.

Le CBD est inutile contre la douleur et pourrait même être dangereux

Les produits qui contiennent du cannabidiol (CBD) sont inutiles contre la douleur et pourraient même se révéler dangereux, prévient une méta-analyse à laquelle a participé un chercheur canadien.

Jean-Benoit Legault La Presse Canadienne

Pour les personnes souffrant de douleurs, les preuves concernant le CBD ou l’extrait de chanvre montrent qu’il est coûteux, qu’il n’est pas efficace et qu’il peut être nocif », résument les auteurs de l’étude publiée par The Journal of Pain.

Le docteur Sebastian Straub, de l’École de santé publique de l’Université de l’Alberta, et ses collègues ont passé en revue 16 études randomisées à double insu publiées depuis 2019 qui comparaient l’efficacité du CBD à celle d’un placebo pour la prise en charge de la douleur.

Quinze de ces études ont conclu que le CBD n’était en rien supérieur au placebo.

« Il n’y a pas beaucoup de preuves de l’efficacité (du CBD) pour les gens qui vivent avec la douleur, et il y a des préoccupations importantes que ça puisse être nuisible », a dit le docteur Straub.

On retrouve pourtant sur le marché de multiples produits qui contiennent du CBD et qui prétendent soulager la douleur.

Qui plus est, des analyses ont démontré que seulement environ le quart des produits contenant du CBD contiennent réellement la quantité annoncée sur l’étiquetage, « et ça, c’est préoccupant », a dit le chercheur.

Le problème, a estimé le docteur Straub, est que les règles publicitaires qui s’appliquent au cannabis sont différentes de celles qui encadrent les produits pharmaceutiques réglementés.

« Il n’y a aucune bonne raison de penser que le CBD soulage la douleur, mais il y a de bonnes raisons de douter du contenu des produits de CBD en termes de teneur en CBD et de pureté », préviennent les auteurs dans The Journal of Pain.

Dans l’imaginaire populaire, des produits naturels comme le cannabis sont souvent perçus comme étant anodins. La nouvelle étude cite plutôt une autre méta-analyse, celle-là publiée il y a un par le journal Neurology, qui indique que 10 % des patients souffrant d’épilepsie qui ont pris du CBD ont rapporté au moins un effet secondaire indésirable, soit deux fois plus que ceux qui avaient pris un placebo.

Une autre méta-analyse a trouvé des niveaux d’enzymes plus élevés dans le foie de 7 % des consommateurs de CBD. L’utilisation de la substance a aussi été associée à un risque plus important d’accident automobile.

« Je dirais qu’il n’y a pas de preuve fiable d’efficacité, mais qu’il y a des preuves de nocivité, a dit le docteur Straub. On peut donc se demander pourquoi quelqu’un voudrait en prendre.

« La réponse à cette question est évidente : les personnes qui souffrent n’ont très souvent rien qui fonctionne bien et qui élimine leur douleur, de sorte qu’elles sont désespérées, parfois à juste titre, et prêtes à essayer de nouvelles choses et prêtes à croire les allégations publicitaires soigneusement formulées (qui) les amènent à utiliser le CBD même s’il n’y a pas de preuves de son efficacité. »