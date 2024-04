L’orque est coincée seule depuis quatre semaines, soit depuis que sa mère s’est échouée à marée basse et est morte.

(Zeballos) L’opération de sauvetage de l’orque piégée au large de l’île de Vancouver a été suspendue après que l’animal a recommencé à manger de la viande de phoque.

Dirk Meissner La Presse Canadienne

Le chef de la Première Nation Ehattesaht, Simon John, a déclaré que le jeune épaulard avait nagé jusqu’à une zone de la lagune où des membres de la Première Nation voisine Nuchatlaht ont jeté environ 18 kilogrammes de viande de phoque dans l’eau, jeudi soir.

« C’était vraiment la joie, a raconté M. John. C’était la première fois qu’elle mangeait de la viande de phoque. C’était ce dont elle avait besoin. Ça nous apporte un peu plus de réconfort, c’est sûr. »

Les vétérinaires surveillent de près la baleine de deux ans pour détecter tout signe d’une santé défaillante et pour voir si elle se nourrira de nouveau dans le lagon situé à 450 kilomètres au nord-ouest de Victoria.

Elle est coincée seule depuis quatre semaines, soit depuis que sa mère s’est échouée à marée basse et est morte.

Vendredi dernier, une première tentative de capturer l’orque de 700 kilogrammes afin que les sauveteurs puissent l’emmener en pleine mer a échoué lorsque l’animal a refusé de quitter les profondeurs du lagon.

Selon M. John, le fait que la jeune orque recommence à manger de la viande de phoque, la nourriture préférée des épaulards migrateurs, donnera à l’équipe de sauvetage plus de temps pour préparer une autre tentative de sauvetage.

« Nous envisageons de faire un prochain essai d’ici une semaine », a-t-il avancé, ajoutant que les membres de cette Première Nation continueraient d’essayer de nourrir la baleine.

Paul Cottrell, responsable des mammifères marins à Pêches et Océans Canada, est ravi de la pause de l’opération de sauvetage puisqu’elle donnera plus d’options et de temps à l’équipe.

« Nous sommes vraiment heureux. Ce sont de bonnes nouvelles. »

Vendredi à Victoria, le premier ministre Justin Trudeau a assuré qu’il avait veillé à ce que le ministère des Pêches contacte la communauté et qu’il poursuivra son engagement auprès d’elle.

« Nous suivons tous cette histoire avec attention. Elle est déchirante et nous sommes tous inquiets », a-t-il déclaré.

M. John n’a pas donné de détails sur les coûts des efforts de sauvetage. Le gouvernement du Canada a lancé une campagne « Go Fund Me » pour aider à couvrir les frais de cette délicate opération.