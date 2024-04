PHOTO NICK MIRKA, FOURNIE PAR LA VILLE DE NIAGARA FALLS, VIA LA PRESSE CANADIENNE

(Chutes Niagara) Si vous vous demandez s’il existe un record mondial Guinness pour le « plus grand rassemblement de personnes habillées en soleil », la réponse est oui, et il appartient désormais à Niagara Falls, en Ontario.

La Presse Canadienne

Au cours d’une journée marquée par l’éclipse solaire traversant les chutes du Niagara, la ville a déclaré que 309 personnes vêtues de ponchos rouges avec des soleils jaunes suspendus sur leur poitrine se sont rassemblées sur un bateau avec en toile de fond les chutes emblématiques et en présence d’un arbitre officiel pour fixer la nouvelle marque de la catégorie.

Un porte-parole du Guinness World Records a confirmé que la ville est la nouvelle détentrice du record.

Dans un communiqué de presse, la ville affirme avoir remporté le titre devant la compagnie d’assurance « China Life », dont le siège est à Pékin, ayant atteint le record précédant avec 287 participants en 2020.

Niagara Falls n’est pas étrangère au Guinness World Records.

Le « marathon le plus rapide en retournant une crêpe » appartient à un Américain qui a franchi la ligne d’arrivée du marathon du Casino des chutes du Niagara au Canada, et un parc aquatique local détient le record du « plus grand nombre de personnes hurlant simultanément ».