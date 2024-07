(New York) Patrick Bertoletti a englouti 58 hot-dogs pour remporter jeudi son premier titre masculin au concours annuel de mangeurs de hot-dogs du 4 juillet à New York, profitant de l'absence de la plus grande vedette de l'événement. Chez les femmes, la championne en titre Miki Sudo a remporté son 10e championnat et établi un nouveau record mondial en mangeant 51 hot-dogs.

Susan Haigh et Cedar Attanasio Associated Press

Joey « Jaws » Chestnut, champion masculin en titre et vainqueur de 16 des 17 dernières compétitions, n'a pas participé cette année en raison d'une dispute autour d'une commandite. Il a plutôt compétitionné plus tard dans la journée contre quatre soldats de la base d'El Paso, au Texas, où il a dévoré 57 hot-dogs en cinq minutes.

Bertoletti, âgé de 39 ans et originaire de Chicago, a remporté une course serrée de 10 minutes au cours de laquelle plusieurs participants se sont échangé la tête. Il est ainsi venu à bout de 13 adversaires issus de partout dans le monde. Bertoletti a indiqué qu'il avait perdu du poids et s'était entraîné pendant trois mois avec « un sentiment d'urgence » pour se préparer en vue de l'événement, estimant qu'il avait de bonnes chances de l'emporter.

« Avec Joey qui n'était pas ici, je savais que j'avais une chance, a-t-il dit. J'ai été en mesure de débloquer quelque chose dont j'ignore la provenance .»

Bertoletti a battu son record de 55 hot-dogs à cet événement, qui se déroule chaque jour de l'Indépendance sur Coney Island, à New York, une destination située sur la plage, dotée de parcs d'amusement et d'une culture estivale carnavalesque.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Miki Sudo

Plus tôt, lors de la compétition féminine, Miki Sudo, une hygiéniste dentaire de 38 ans venant de Floride, a de nouveau dominé la journée et établi un nouveau record, un an après avoir avalé 39 hot-dogs et demi.

« Je suis simplement heureuse de dire que c'est à moi pour une autre année », a déclaré Sudo après avoir remporté la ceinture rose.

Sudo a vaincu 13 adversaires, dont sa rivale japonaise de 28 ans Mayoi Ebihara, qui a terminé deuxième en mangeant 37 hot-dogs. Elle était également la finaliste en 2023.

Sudo a aussi battu son conjoint, l'ex-culturiste floridien Nicholas Wehry, qui a mangé 46 hot-dogs lors de la compétition masculine.

Avec la victoire de Bertoletti, c'est la première fois que la fameuse ceinture moutarde est attribuée à quelqu'un d'autre que Joey Chestnut depuis 2015.