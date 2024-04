« L’éclipse était véritablement un évènement céleste unique, mais aussi un évènement unique pour les commerçants », a commenté Ara Kharazian, responsable de la recherche et des données chez Square.

(Toronto) L’éclipse a été lucrative pour les restaurateurs. Les établissements situés dans la zone de totalité de l’éclipse ont connu une hausse de leurs ventes, lundi, au moment où les gens se sont rassemblés pour assister à l’évènement céleste.

Rosa Saba La Presse Canadienne

« L’éclipse était véritablement un évènement céleste unique, mais aussi un évènement unique pour les commerçants », a commenté Ara Kharazian, responsable de la recherche et des données chez Square.

La société de paiement Square a rapporté mardi que les restaurants qui utilisent sa technologie à Montréal ont vu leurs ventes augmenter de 55 % par rapport à la moyenne des lundis de 2024.

Niagara Falls, en Ontario, qui a connu un afflux massif de visiteurs, a enregistré des ventes 404 % plus élevées.

Les augmentations reflètent une tendance similaire aux États-Unis, où certains comtés ont vu les ventes des restaurants augmenter de plus de 500 %.

Ce type de hausse des dépenses est presque aussi rare qu’une éclipse, a souligné M. Kharazian, alors que plusieurs endroits en Amérique du Nord ont vu leurs ventes monter en flèche. « C’est à la fois attendu et assez étonnant. »

« Il est vraiment rare de voir ce niveau de dépenses très localisées et aussi survoltées », a-t-il ajouté.

Cette hausse a donné un coup de pouce bienvenu aux restaurants, qui sont très saisonniers, a-t-il constaté. « Ces ventes excédentaires peuvent être très utiles pour une entreprise… Nous entendons souvent des propriétaires de restaurants dire qu’un de leurs plus grands défis est lié à l’accès aux liquidités. »

Les municipalités du centre et de l’est du Canada ont passé des mois à se préparer à la brève fenêtre de temps pendant laquelle le Soleil, la Terre et la Lune se sont alignés lundi après-midi.

La demande d’hôtels et de locations à court terme a bondi pendant le week-end précédant l’éclipse, tandis que les municipalités ont organisé des évènements autour du phénomène.

Un rapport d’Airbnb de février indiquait que Montréal et la région de Niagara figuraient parmi les villes les plus populaires sur sa plateforme dans la zone de totalité.

Des municipalités comme Hamilton et Niagara Falls ont exhorté les visiteurs à planifier, en prévision d’un trafic intense et d’une forte demande. Le maire de Niagara Falls a déclaré qu’environ un million de personnes devraient remplir la ville, la plus grande foule de son histoire.

« Ce n’était pas un lundi typique d’avril, c’est certain », a déclaré Janice Thomson, présidente et directrice générale de Niagara Falls Tourism.

Bien que les chutes du Niagara soient une destination touristique tout au long de l’année, Mme Thomson a confié qu’elle n’avait jamais vécu quelque chose de semblable à ce qui s’était passé lundi, avec une foule immense de gens applaudissant à chaque fois que les nuages se séparaient.

Pour leur part, les entreprises de télécommunications du Canada ont déployé des infrastructures supplémentaires en prévision des grands rassemblements. Dans un communiqué, Rogers a déclaré que son réseau traitait plus de six fois le volume de trafic qu’il gère normalement à Niagara Falls, en partie grâce à des tours mobiles portables.