Prévisions financières Les imprévus coupent les ailes à Transat

La pression sur les prix des forfaits, les turbulences syndicales ainsi que des avions cloués au sol à cause de problèmes de moteurs coupent les ailes à Transat A.T. Le spécialiste du voyage d’agrément prend un pas de recul et abaisse ses cibles financières.