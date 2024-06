(New Delhi) La fédération indienne de football a accusé lundi Igor Stimac d’avoir eu recours à un astrologue pour choisir ses joueurs après l’avoir limogé de son poste de sélectionneur à la suite de son échec lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Agence France-Presse

L’ancien défenseur international croate, titulaire lors de la Coupe du monde 1998, a eu des relations tumultueuses avec la Fédération indienne de football (AIFF) au cours de ses cinq années passées à la tête des « Tigres Bleus ».

La défaite contre le Qatar au début du mois a mis fin aux rêves de l’Inde d’atteindre le troisième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du monde 2026 et son contrat a été résilié la semaine dernière.

Lors de sa dernière conférence de presse, Stimac, 56 ans, a déclaré qu’il avait subi une opération du cœur à cause du stress et qu’il avait lutté contre les « mensonges » et les personnes ayant des « intérêts privés » pendant son mandat, marqué par plusieurs controverses.

En 2023, un média a rapporté qu’il avait fait appel à un astrologue pour choisir ses équipes indiennes, une affirmation qu’à l’époque l’ex-joueur de West Ham a qualifiée de « honte ».

Mais l’AIFF a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle avait été « choquée de constater sa dépendance à l’égard d’un astrologue pour déterminer les convocations des joueurs (et) les sélections d’équipe », ce qui n’est pas sans rappeler l’ancien sélectionneur de la France Raymond Domenech, qui avait lui reconnu se servir des signes astrologiques de ses joueurs dans ses choix.

Selon l’instance, l’ancien sélectionneur de la Croatie lui a porté atteinte par des « déclarations négatives ». « La communication de M. Stimac –– apparemment faite dans le seul but de calomnier l’AIFF et de montrer son personnel sous un mauvais jour - n’est pas digne d’un professionnel qui a servi l’organisation pendant plus de cinq ans », a-t-elle souligné.

« Ce comportement n’a fait que renforcer la conviction de l’AIFF que la décision de mettre fin à son contrat avait été prise à juste titre ».

Stimac, qui a disputé une demi-finale de Coupe du monde avec la Croatie en 1998, est devenu sélectionneur de l’Inde en 2019.

Il l’a qualifié pour la Coupe d’Asie de cette année, où elle a perdu ses trois matchs. La sélection nationale de l’Inde, pays que l’ancien président de la FIFA Sepp Blatter a qualifié de « géant endormi » du sport, est classée 124e au niveau mondial.