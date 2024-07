PHOTO VICTOR J. BLUE, THE NEW YORK TIMES

(New York) Un faux campement de protestation installé pour un tournage télévisé sur un campus universitaire de New York a suscité une véritable réaction de la part des militants propalestiniens, qui ont organisé leur propre manifestation contre le tournage, a rapporté mercredi un journal.

Associated Press

Le scénario s’est déroulé lundi et mardi au Queens College, où la série télévisée CBS FBI : Most Wanted tournait un prochain épisode impliquant une manifestation contre les changements climatiques, a rapporté le New York Times.

Comme certains des campements qui se sont formés sur les campus universitaires aux États-Unis et ailleurs, ce printemps, pour protester contre les actions d’Israël dans sa guerre contre le Hamas, la manifestation télévisée comportait des tentes, des sacs de couchage et des banderoles faites à la main.

Des membres de certains groupes propalestiniens, Within Our Lifetime et Students for Justice in Palestine, ont pris ombrage et ont organisé leur propre manifestation en marge de la manifestation fictive, a rapporté le Times. La production s’est terminée plus tôt que prévu lundi après l’apparition des manifestants, et un groupe d’environ 15 manifestants sont revenus mardi, a rapporté le journal. Il n’était pas clair s’il s’agissait d’étudiants.

Le journal a indiqué que les manifestants avaient refusé de parler à un journaliste. Cependant, dans des slogans et des tracts, ils ont qualifié le tournage du film de « propagande » et l’utilisation du campus de « tentative claire de diaboliser et de profiter simultanément du mouvement étudiant ».

Les producteurs de la série ont refusé de commenter, a indiqué le Times.

Le Queens College a déclaré dans un communiqué que la « communauté du campus » avait été informée à l’avance du tournage télévisé, y compris de son « focus sur une manifestation sur le changement climatique/l’environnement dans un collège fictif ».

Le tournage s’est terminé comme prévu mardi à midi, selon le Times.

Le mouvement de protestation étudiante lié à Gaza cette année a été déclenché par une manifestation à l’Université Columbia à New York, puis a balayé de nombreux autres campus américains. Des campements se sont développés dans certaines écoles, mais pas au Queens College.