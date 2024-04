Consultation sur l’avenir de la forêt Revoir « en profondeur » l’aménagement des forêts

Le Centre d’étude de la forêt propose trois pistes de solution pour assurer la résilience et la résistance de la forêt face aux changements climatiques, à commencer par des coupes qui maintiennent une plus grande proportion d’arbres semenciers, dans le but d’assurer une régénération naturelle de la forêt en cas de perturbation.