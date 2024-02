« Le volume disponible de GNR est incertain et assurément beaucoup plus faible que les chiffres qui ont circulé jusqu’ici », conclut une étude. Il devrait être réservé aux usages industriels pour lesquels il n’y a pas de possibilité d’électrification.

Le gaz naturel renouvelable (GNR), qui suscite beaucoup d’attentes pour remplacer l’énergie fossile et décarboner l’économie du Québec, n’est peut-être pas aussi abondant ni aussi vert qu’on le croit.

C’est la conclusion d’une étude réalisée par Marc Dionne étudiant en sciences de l’environnement et Éric Pineault, président du comité scientifique de l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal.

« Le volume disponible de GNR est incertain et assurément beaucoup plus faible que les chiffres qui ont circulé jusqu’ici », conclut l’étude. Il devrait être réservé aux usages industriels pour lesquels il n’y a pas de possibilité d’électrification.

En outre, sa production à grande échelle de GNR à partir de résidus agricoles pose des risques de détérioration des sols cultivables, estiment les auteurs. Le GNR produit à partir de la biomasse forestière peut aussi entraîner la perte de zones à haute valeur écologique et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui seraient compensées beaucoup plus tard dans le temps par la régénération des forêts.

Les auteurs de l’étude estiment qu’on manque de connaissances sur la production et l’utilisation d’une ressource qui a une grande valeur environnementale et ils mettent en doute la stratégie d’Énergir, qui veut injecter jusqu’à 10 % de GNR dans son réseau.

« Le modèle d’affaires actuel et à moyen terme d’Énergir n’implique pas une priorisation de ses clients industriels, pour qui l’approvisionnement en méthane est critique parce que non substituable, mais plutôt une distribution indiscriminée du GNR vers de multiples usages pour lesquels des substituts et solutions de rechange existent », disent les auteurs

« On avance à tête baissée dans de gros projets de biométhanisation comme le fait Énergir sans avoir toutes les connaissances, dit Éric Pineault. Je comprends qu’une entreprise comme Énergir veut sauver ses tuyaux, mais il y a non seulement besoin de plus de connaissances, mais aussi d’un débat public parce qu’il y aura des arbitrages à faire ».