Accidents de travail mortels

Le mauvais bilan du Québec

Le Québec ne parvient pas à réduire le nombre d’accidents de travail mortels. Les plus récentes données de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) montrent que 69 travailleurs ont perdu la vie en 2022, contre 57 en 2020 et 60 en 2021.