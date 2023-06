Pédaler ? Oui. « Cruiser » ? Non.

Lucie Dandenault avait cette préoccupation en tête quand elle a fondé Les retraités sportifs du Québec, en 2018.

« Ça, c’est bien important », lance la femme de 68 ans. « C’est pas un cruising place, c’est des partenaires de sport. »

Et c’est pour cette raison qu’elle a décidé de prendre les choses en main, en créant une page Facebook dont le but est d’organiser des activités sportives en invitant les membres à y participer. Lucie Dandenault avait constaté qu’il y avait une confusion des genres dans les groupes qu’elle avait fréquentés.

Chez Les retraités sportifs du Québec, le message est clair.

« Tu veux faire du ski ? Tu dis : je vais être en ski à telle montagne, explique-t-elle. On se rencontre à telle place. Les gens disent : “Oui, oui, je participe.” Et puis, on se rencontre, on fait du ski. Le vélo, c’est la même chose. Qu’importe le sport. C’est un groupe multisport. »

Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Très bien, même.

« Ce que je reçois comme commentaires des gens, c’est un gros remerciement », souligne-t-elle, dans sa cuisine à Chambly, où nous la rencontrons.

Le fait que ce soient des partenaires de sport, les gens arrivent à l’aise. Tu ne connais personne, tu dis : “Je participe.” Tout le monde se présente. Le but, c’est d’avoir du fun en groupe. Lucie Dandenault

Les rangs des Retraités sportifs grossissent à vue d’œil. Près de 45 membres s’ajoutent chaque semaine. Le nombre d’abonnés est passé d’une poignée, il y a cinq ans, à 8900 aujourd’hui. Devenir membre est gratuit, mais Lucie Dandenault n’accepte pas tout le monde. Seulement ceux qui viennent pour les bonnes raisons, « autant que possible ».

Rompre la solitude

Mme Dandenault, on l’aura compris, aime bouger. « C’est la santé, la bonne humeur. Tu t’en vas dans le bois, ça sent tellement bon, dit-elle. L’hiver, c’est tellement beau. On roule, on voit la nature s’éveiller ces temps-ci, c’est vraiment magnifique. Je fais aussi beaucoup de photos. C’est la joie de bouger. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Bouger, « c’est la santé, la bonne humeur » pour Lucie Dandenault.

Avant de prendre sa retraite, dans le domaine du commerce international, elle roulait 100 km à vélo par semaine. Depuis, c’est 200 km par semaine. Elle avait créé une page Facebook pour organiser des activités sportives avec ses collègues de bureau : Les grimpeux. Ensemble, ils faisaient du vélo, du ski ou des randonnées en montagne le week-end. Mais une fois à la retraite, et après une séparation, Lucie Dandenault s’est retrouvée seule, surtout en semaine.

Elle était la plus âgée de son groupe de sportifs, et donc, la première à quitter son emploi.

« Je me suis dit : câline de bine, qu’est-ce que je vais faire ? Comment je vais trouver des gens ? J’étais allée sur d’autres sites, pour pratiquer du sport, mais ça ne me convenait pas. »

Et c’est alors qu’elle a eu l’idée de fonder le groupe de retraités sportifs.

Dans le contexte du vieillissement de la population – un Québécois sur quatre aura plus de 65 ans en 2031, selon l’Institut de la statistique du Québec –, son initiative est bienvenue. Encore plus quand on tient compte du fait que le nombre de personnes vivant seules est plus élevé que jamais.

Plusieurs lecteurs nous ont d’ailleurs écrit pour vanter sa candidature, dans le cadre de notre série Le Québec en mouvement.

« J’aimerais vous parler d’une personne extraordinaire qui a transformé la vie de milliers de retraités au Québec », nous a dit Gina St-Germain.

« Elle mobilise des milliers de personnes retraitées et semi-retraitées à maintenir et à améliorer leur santé physique et psychologique », a souligné France Jetté.

« Tous les participants sont accueillis et personne n’est laissé derrière les autres, a enchaîné Jean-Pierre Racicot. Chacun doit se sentir traité avec égard et en sécurité. »

« C’est ma paye »

Lucie Dandenault est touchée de cette marque de reconnaissance non sollicitée.

« C’est ma paye de savoir que les gens se regroupent, qu’ils ont du plaisir, que de nouvelles amitiés se créent, assure-t-elle. Quand tu arrives à la retraite, tu te retrouves seul. Tu te demandes : qu’est-ce que je fais ? Où est-ce que je vais ? Les retraités sportifs donnent aux gens l’occasion de faire des activités et de trouver des partenaires pour faire du sport. C’est important. »

Et des activités sportives, ce n’est pas ce qui manque.

Sur la page Facebook du groupe, plus de 10 sorties étaient proposées cette semaine. Marcel Crête organisait une marche de 11 km, « assez rapide », d’une durée d’environ deux heures, à partir de la base de plein d’air de Val-Bélair. Jean Richard cherchait des cyclistes pour traverser le Canada, de Vancouver à Montréal : « On profite de la nature en camping, incluant une minivan, et on roule mollo, environ 75 km par jour, 5 jours par semaine. » Jean Lamoureux, lui, proposait une initiation au « racketball » : « Vous voulez essayer le racquetball ? Vous êtes débutants ou vous voulez encourager les gens à apprécier ce sport ? Venez à l’arrière de l’école Jean-Baptiste Meilleur ce vendredi à 18 h. Apporter votre raquette, je fournis les balles. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Amatrice de vélo et de photographie, Lucie Dandenault peut rouler quelque 200 kilomètres par semaine depuis qu’elle est à la retraite.

Quel est le rôle de Lucie Dandenault ? Retraités sportifs du Québec est une structure organique et informelle, non hiérarchique. Mme Dandenault n’est pas présidente, elle n’a pas de titre, mais elle est la personne-ressource qui fait en sorte que tout se passe bien. « Je m’assure que les activités sont sécuritaires et que les gens ont du plaisir », précise-t-elle.

France Jetté, qui participe à toutes les sorties de vélo qu’elle organise, ajoute : « Avec Lucie, tout le monde est traité également dans la bonne humeur et le respect. Elle donne de son temps, ne parle jamais dans le dos des gens et trouve toujours des solutions. »