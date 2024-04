Deux perquisitions effectuées par l’escouade des crimes généraux ont eu lieu la semaine dernière. Elles ont mené à deux arrestations en lien avec six dossiers de fraude survenus à Laval en automne 2023.

Le Service de police de Laval (SPL) a arrêté deux suspects lors d’une opération visant un réseau de fraudeurs de type faux représentants. Les enquêteurs croient que les présumés voleurs pourraient avoir fait d’autres victimes. Le corps policier invite la population à leur communiquer toute information utile et pertinente en lien avec ce stratagème frauduleux.

Deux perquisitions effectuées par l’escouade des crimes généraux ont eu lieu la semaine dernière. Elles ont mené à deux arrestations en lien avec six dossiers de fraude survenus à Laval en automne 2023. « Les suspects avaient réussi à dérober un montant de plus de 25 000 dollars à leurs victimes », précise le SPL par communiqué.

L’arnaque cible principalement les personnes âgées. Chaque fois, le même scénario mensonger : un premier suspect entrait d’abord en contact avec les victimes par téléphone, se faisant passer pour un représentant d’une institution financière. Ce suspect usait d’un faux nom : Jean-Pierre Labonté.

« Il prétendait alors qu’elles auraient été victimes d’une fraude sur leur carte bancaire », signalent les autorités.

Après avoir gagné leur confiance, il leur demandait de placer leurs cartes bancaires dans une enveloppe et d’inscrire le numéro d’identification personnel (NIP) à l’endos. Il mentionnait par la suite qu’un enquêteur passerait récupérer leurs cartes à leur résidence.

Il est possible que les deux suspects aient pu être actifs et avoir fait d’autres victimes dans la région du Grand Montréal. Les enquêteurs invitent les victimes et témoins qui ne résident pas sur le territoire de Laval, à contacter leur Service de police respectif afin de porter plainte ou de transmettre des informations.

Les deux hommes sont actuellement accusés de fraude de plus de 5000 $, de vol de carte de crédit, ainsi que de vol d’identité. Jean-Yves Caron, 56 ans, a été libéré à la suite de sa comparution.

Son complice allégué, Borris-Armel Bahouely Kraye, 27 ans, demeure détenu à la suite de sa comparution. Il devrait comparaître à nouveau au courant de la semaine.