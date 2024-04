(Chetwynd) Le premier ordre d’évacuation en raison d’incendies de forêt cette année en Colombie-Britannique a duré moins de 24 heures, mais les autorités locales affirment que des conditions sèches maintiennent le risque d’incendie élevé.

La Presse Canadienne

Mike Bernier, député de Peace River South, affirme qu’il n’y a « pas d’humidité dans la région » qui n’a pratiquement pas reçu de neige cet hiver.

Il affirme que l’incendie de forêt de début de saison a été aperçu à environ quatre kilomètres de Chetwynd, en Colombie-Britannique, mercredi après-midi.

M. Bernier affirme que l’incendie s’est déclenché et a rapidement couvert 50 hectares, ce qui a obligé le district régional de Peace River à diffuser un ordre d’évacuation.

L’ordre a été rétrogradé en alerte d’évacuation jeudi, les résidants étant priés d’être prêts à partir dans un bref délai.

Julia Nelson, mairesse par intérim de Chetwynd, affirme que l’ordonnance a touché 67 maisons.

L’incendie de Wildmare Creek est la preuve de la « sécheresse extrême » dans la région, a-t-elle déclaré en entrevue jeudi.

« Le chef des pompiers disait que cet incendie brûlait si vite et si intensément que nous avons presque été surpris qu’il n’y ait eu aucun dommage structurel. »

Mme Nelson a déclaré que des vents forts avaient attisé les flammes mercredi, mais que des conditions plus calmes et de la pluie l’ont réduit la nuit dernière.

« Donc, une sorte d’acte divin vient de sauver notre communauté », a-t-elle dit.

Le site web du service de lutte aux incendies, BC Wildfire, indique que la Gendarmerie royale du Canada et le service d’incendie de Chetwynd ont procédé à une « évacuation tactique » des maisons situées à proximité immédiate de l’incendie, dont la superficie est maintenant estimée à 76 hectares.

Le service d’information du ministère des Transports DriveBC indique qu’une voie d’un tronçon de 10 kilomètres de l’autoroute 97 a été rouverte à la circulation alternée accompagnée.

Julia Nelson a dit que sa communauté s’attend à une longue et chaude saison des incendies.

« Je ne sais pas si nous avons les solutions pour contenir et gérer cela. »

M. Nelson a fait savoir que la province avait déplacé le camp de base de l’équipe du nord du BC Wildfire Service de Chetwynd à Dawson Creek, à environ 100 kilomètres de là.

« Nous ne sommes qu’en avril et notre communauté était extrêmement à risque de brûler. Cet incendie était à seulement quelques kilomètres […] Et pour moi, c’est la preuve que nous avons besoin de plus d’aide. »

Les membres du service d’incendie de Chetwynd sont bénévoles, a ajouté Mme Nelson.

L’incendie est présumément de cause humaine. Mike Bernier a stipulé que la population doit faire attention en raison du temps sec.

« Je serai vraiment inquiet pour la région de Peace toute la saison si cela continue. Nous avons besoin que tout le monde soit aux aguets pour surveiller et assurer la sécurité de la zone », a-t-il déclaré en entrevue jeudi.

Peace est l’une des régions les plus sèches de la Colombie-Britannique depuis l’été dernier. Un récent bulletin indiquait que la quantité de neige s’élevait seulement à 65 % de la normale.

Le ministre des Forêts, Bruce Ralston, a indiqué jeudi que la province était « prête » pour ce qui arrivera cet été après que la Colombie-Britannique ait connu sa pire saison l’année dernière, avec plus de 28 000 kilomètres carrés brûlés.

En ce début précoce de saison des incendies de forêt, il y a 100 incendies actifs en Colombie-Britannique, dont quatre qui se sont déclenchés depuis 24 heures.