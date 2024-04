(Cariboo) Des résidants de la ville de Cariboo font face à une alerte d’évacuation par crainte d’un début précoce de la saison des incendies de forêt en Colombie-Britannique et en Alberta.

La Presse Canadienne

En plus de l’incendie de 1600 hectares de Burgess Creek, à environ 600 kilomètres au nord de Vancouver, la petite ville d’Endako, à 400 kilomètres au nord-ouest, est également sous alerte d’évacuation, menacée par un incendie qui, selon le Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique, était seulement à un kilomètre à l’ouest de la ville.

Mark Parker, président du district régional de Bulkley-Nechako en Colombie-Britannique, a précisé que l’alerte d’évacuation pour Endako avait été déclarée dimanche après que des vents de 60 km/h ont commencé à pousser les flammes vers la communauté de quelques dizaines de maisons située du côté nord de l’autoroute 16.

« Cet incendie s’est déclaré samedi après-midi et, à ce moment, le vent soufflait loin de la communauté d’Endako. Mais dimanche, le vent a complètement tourné et soufflait vers la communauté. »

Deux hélicoptères ont été dépêchés sur les lieux pour lutter contre les flammes, qui occupaient environ 25 hectares.

On pense que les incendies d’Endako et de Burgess Creek ont été causés par l’activité humaine.

Le district régional de Cariboo a sonné l’alerte concernant l’incendie de Burgess Creek, qui couvre 32 kilomètres carrés, dimanche soir. Selon les autorités, le brasier est dangereux et les résidants doivent se préparer à partir dans les plus brefs délais.

Les informations publiées lundi par le Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique indiquent que neuf feux se sont propagés dans la province au cours des 24 heures précédentes.

Les autorités craignent que la saison soit difficile cette année puisqu’une grande partie de la province continue de connaître une sécheresse importante.

Les habitants de la région s’inquiètent du manque de manteau neigeux, qui est au plus bas en Colombie-Britannique.

« Nous avons reçu des quantités limitées de précipitations au cours du dernier mois, a souligné M. Parker. L’herbe est donc encore plus sèche qu’à la normale. C’est toujours une menace, et nous avons toujours fait face à des incendies d’herbe au début du printemps, mais cette année, ils semblent être beaucoup plus volatils à cause des conditions sèches. »

Par ailleurs, dans le nord de l’Alberta, les habitants de Saprae Creek Estates, près de Fort McMurray, ont été priés dimanche de se préparer à une éventuelle évacuation.

Rappelons que la saison des incendies de forêt a été la plus destructrice jamais enregistrée au Canada en 2023.