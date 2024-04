PHOTO ZAK RICHTER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Une nouvelle étude suggère que le nombre de caribous de l’Ouest canadien, autrefois en déclin, est enfin en augmentation.

Bob Weber La Presse Canadienne

Toutefois, le même document conclut que la principale raison de ce rebond est l’abattage de centaines de loups, une politique qui devra probablement se poursuivre pendant des décennies.

« Si nous ne tirons pas sur les loups, étant donné l’état de l’habitat autorisé par l’industrie et le gouvernement, nous perdrons des caribous », a déclaré Clayton Lamb, l’un des 34 co-auteurs d’une étude récemment publiée dans la revue Ecological Applications.

« Ce n’est pas la faute des loups. »

La conservation du caribou est considérée comme l’un des problèmes de gestion de la faune les plus difficiles sur le continent.

Les animaux, imprimés au dos de la pièce de 25 cents canadienne depuis 1937, ont besoin d’étendues intactes de forêt boréale ancienne, difficiles à atteindre. Ces mêmes forêts ont tendance à être exploitées ou forées, créant des routes et des lignes de coupe qui invitent les cerfs et les élans, ainsi que les loups qui mangent tout ce qui a des sabots.

Entre 1991 et 2023, les populations de caribous ont chuté de moitié. Plus d’un tiers des troupeaux ont disparu.

Les gouvernements, les scientifiques et les Premières Nations tentent depuis des années de trouver des moyens de les ramener. M. Lamb et ses collègues ont examiné 40 troupeaux en Colombie-Britannique et en Alberta pour voir si quelque chose avait fonctionné.

Le document suggère que le nombre de caribous a augmenté de 52 % depuis environ 2020 par rapport à ce qu’il aurait été si rien n’avait été fait. Il y en a maintenant 4500 dans les deux provinces, soit environ 1500 de plus qu’il n’y en aurait eu.

« Il pourrait y avoir de très bonnes nouvelles, a déclaré M. Lamb. C’était surprenant, dans le bon sens. »

Les aires de répartition de certains troupeaux sont perturbées à près de 90 % par l’industrie, et la restauration de l’habitat est la solution privilégiée. Toutefois, il faut des décennies pour qu’une coupe à blanc ou une ligne de coupe retrouve un statut proche de celui d’une forêt ancienne, c’est pourquoi diverses mesures provisoires ont été utilisées.

Tuer des loups : le prix à payer

Puisque différentes mesures ont été employées sur différents troupeaux, les chercheurs ont pu lier les tendances démographiques aux interventions.

La stérilisation des loups n’a pas fonctionné parce qu’elle ne pouvait pas être appliquée à un nombre suffisant de prédateurs.

Il en va de même pour la réduction des populations d’orignaux et de cerfs qui attirent les loups dans l’habitat du caribou. Presque toutes ces populations devraient être tuées, une décision impopulaire dans des communautés rurales et des Premières Nations où la chasse est à la fois un passe-temps et une nécessité.

« La réduction des orignaux est incroyablement controversée », a indiqué M. Lamb.

Déplacer les animaux des grands troupeaux vers les petits n’a aidé que pendant une saison ou deux. Ce qui a fonctionné, c’est de tuer des loups.

« À elle seule, la réduction du nombre de loups a augmenté le taux de croissance des sous-populations de caribous des montagnes du Sud d’environ 11 % », indique l’étude.

Ce taux de croissance a augmenté lorsque l’abattage des loups a été combiné à d’autres mesures telles que l’alimentation, l’enclos et la protection des femelles gestantes.

« La réduction du nombre de loups a été la seule mesure de rétablissement qui a systématiquement augmenté la croissance démographique lorsqu’elle est appliquée de manière isolée, peut-on lire dans l’étude. Les combinaisons de réductions de loups avec l’enclos maternel ou l’alimentation supplémentaire ont permis une croissance rapide. »

Cette découverte place les gestionnaires de la faune dans une situation difficile, a déclaré M. Lamb.

« Tirer sur des loups pour sauver une autre espèce est une décision incroyablement difficile. »

En 2020 et 2021, l’Alberta a abattu 824 loups.

Certaines aires de répartition du caribou ont été protégées. En Colombie-Britannique, un accord entre la province et une Première Nation a permis de conserver 8000 kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que le parc national de Banff.

L’Alberta a protégé certains habitats, mais les aires de répartition non perturbées continuent de diminuer sous la pression des industries forestières et énergétiques.

Une étude récente a révélé que les perturbations humaines ont augmenté dans 23 des 28 sous-aires de répartition du caribou de l’Alberta entre 2018 et 2021. Des permis de développement ont été approuvés pour 700 kilomètres carrés d’aire de répartition du caribou.

Jusqu’à ce que ces tendances s’inversent, des tactiques musclées telles que l’abattage des loups constitueront le prix à payer pour les troupeaux de caribous, a affirmé M. Lamb.