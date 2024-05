Les « sources de combustion fixes » demeurent le secteur ayant émis le plus de GES au pays en 2022, à 43 %, suivies des transports, à 28 %.

Les émissions de gaz à effet de serre du Canada ont atteint en 2022 leur plus bas niveau en 25 ans, à l’exception des deux années de la pandémie de COVID-19, révèle le plus récent Rapport d’inventaire national du gouvernement fédéral, publié jeudi.

Le pays a ainsi émis 708 millions de tonnes (Mt) de gaz à effet de serre (GES), une baisse de 5,9 % par rapport aux 752 Mt de l’année prépandémique de 2019.

Il s’agit néanmoins d’une augmentation par rapport aux années pandémiques de 2020 et 2021, qui avaient enregistré de fortes baisses des émissions de GES, mais cette augmentation est inférieure à ce qui était anticipé par Ottawa et par l’Institut climatique du Canada.

Les « sources de combustion fixes » demeurent le secteur ayant émis le plus de GES au pays en 2022, à 43 %, suivies des transports, à 28 %.

Les « sources fugitives », provenant très majoritairement du secteur pétrogazier et surtout composées de méthane (CH 4 ), représentent à elles seules 11 % des émissions canadiennes, en faisant le troisième secteur en importance.

Le secteur de l’agriculture, le quatrième en importance avec 7,9 % des émissions, est le seul à avoir enregistré une hausse de ses GES par rapport à 2019, passant de 52 à 54 Mt — une hausse de 37 Mt est aussi attribuée aux changements d’affectation des terres, une catégorie à part.

La baisse des émissions canadiennes en 2022 par rapport à 2019 est en grande partie attribuable à une baisse marquée des émissions en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario.

Les émissions du Québec ont également baissé, selon l’inventaire fédéral, passant de 82 Mt à 79 Mt.

Cependant, les émissions de l’Alberta sont en forte hausse par rapport à leur niveau de 2005, et sont de loin les plus importantes au pays, représentant plus du tiers du total.

Les émissions de 2022 représentent une baisse de 7,1 % par rapport à celles de 2005, qui est l’année de référence du Canada pour calculer sa cible de réduction de 40 à 45 % d’ici 2030.