Le chroniqueur Maxime Bergeron s’illustre parmi les finalistes des Prix d’excellence en publication numérique, pour sa chronique sur la bactérie mangeuse de chair.

Maxime Bergeron a été sélectionné dans la catégorie « Essai personnel », pour sa chronique intitulée La mangeuse de chair n’a pas eu ma peau. Dans ce texte, le chroniqueur fait le récit de son hospitalisation à l’hôpital Jean-Talon, après avoir été infecté par la bactérie mangeuse de chair, une condition rare, mais dévastatrice.

« Maxime a vécu une histoire personnelle dramatique, et il a su en faire un texte empreint d’humanité », a réagi l’éditeur adjoint de La Presse François Cardinal, ajoutant que « le ton plus personnel de cette chronique a mis en évidence sa sensibilité et son courage, en plus de nous conscientiser à l’importance d’un enjeu sanitaire méconnu. »

Plusieurs médias québécois seront à l’honneur aux Prix d’excellence en publication numérique, dont Radio-Canada, qui figure 22 fois parmi les finalistes. Le quotidien Le Devoir brille également avec huit nominations, dont deux pour la journaliste Sarah Boumedda.

La soirée de remise de prix aura lieu à Toronto, le 7 juin prochain. Il s’agit de la neuvième édition des Prix d’excellence en publication numérique, présentés par la Fondation des prix pour les médias canadiens (FPMC).