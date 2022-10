De la cellule de crise pour les urgences du Grand Montréal aux travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, en passant par la récente hausse du taux directeur : replongez dans l’actualité des derniers jours.

1. Grand Montréal : une cellule de crise pour les urgences

Urgences du Centre universitaire de santé McGill

La moyenne du taux d’achalandage dans les urgences du Québec était de 123 % dans la dernière semaine. Dans le Grand Montréal, où se trouvent 25 des urgences les plus problématiques, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé la mise sur pied d’une cellule de crise avec « les PDG des CISSS et des CIUSSS de ce secteur et d’autres experts terrain » pour trouver des solutions et résorber la situation.

2. Cour supérieure : le profilage racial au cœur d’un jugement

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE

Le juge Michel Yergeau a rendu mardi une décision ordonnant la fin des interceptions sans motif réel des automobilistes, soutenant que cette pratique « violait les droits des citoyens en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ». Au cœur de ce jugement, accueilli avec crainte par les corps policiers et le premier ministre François Legault, la question du profilage racial.

3. Inflation : une sixième hausse du taux directeur

Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, en conférence de presse mercredi

Selon le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, le taux d’inflation est encore trop élevé et l’économie surchauffe. C’est ce qui explique l’annonce de cette sixième hausse du taux directeur, qui s’établit désormais à 3,75 %, du jamais vu depuis 2008.

4. Protection de la biodiversité : Québec visé par des critiques

La population de bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent a obtenu le statut d'espèce « menacée » au Québec en 2000. Au fédéral, l'espèce est considérée « en voie de disparition » depuis 2017.

En décembre, Montréal accueillera la deuxième partie de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité. Dans ce contexte, des voix s’élèvent de plus en plus pour critiquer l’absence d’actions concrètes du gouvernement du Québec en matière de protection des espèces et des milieux.

5. Travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : opération « plan B »

Trafic sur l'autoroute 25 à l'approche du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, vendredi



Stationnements incitatifs, navettes, autobus, métro, voie réservée. À l’aube du début du chantier de trois ans dans le tunnel, la nouvelle ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, vise le scénario de congestion le moins catastrophique possible, pressant les usagers à définir leur « plan B ». Au terme des travaux, elle espère aussi que les gens auront « adopté pour de bon » le transport collectif.