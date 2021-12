La saison des sports d’hiver est de retour. Les amateurs fourbissent leurs armes : skis, raquettes, patins, traîneaux, piolets. Ils font des plans pour de nouvelles aventures. Voici quelques suggestions pour profiter au maximum de la neige et de la glace.

Marie Tison La Presse

Raquette : de magnifiques monts à découvrir

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La neige est toujours abondante au parc national du Mont-Mégantic.

En Estrie, le parc national du Mont-Mégantic est un des plus beaux endroits pour faire de la raquette au Québec. La neige arrive plus tôt qu’ailleurs et reste plus longtemps. Et elle est plus profonde. Le parc offre plusieurs sentiers pour tous les niveaux de randonneurs dans deux grands secteurs, celui de Franceville et celui de l’Observatoire. Par exemple, dans ce dernier secteur, les débutants peuvent gravir le mont Saint-Joseph, un trajet court mais intense. Les experts voudront visiter tous les sommets, soit Saint-Joseph, Victoria, Mégantic et Notre-Dame, une sérieuse aventure de 18 km. Les sentiers du secteur de Franceville relient des lieux aux noms aussi évocateurs que le Vertige des escarpements, le Repos du dragon et les Portes du ciel. Il est possible de passer des nuits dans le parc dans des refuges confortables, des camps rustiques ou (brrr) en camping d’hiver. Bon à savoir : il est recommandé d’acheter son droit d’accès en ligne, à l’avance.

Autre suggestion : le parc national des Monts-Valin. La réputation des monts Valin, au Saguenay, n’est plus à faire. C’est ici qu’on peut admirer les fameux fantômes, ces conifères tellement chargés de neige qu’ils prennent l’aspect de formes fantomatiques.

Ski de fond : à fond les Laurentides !

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Il n’y a rien comme le sentier du P’tit train du Nord pour commencer sa saison de ski de fond sur le bon pied.

Avec ses collines, le Québec se prête merveilleusement bien au ski de fond. On y trouve un immense choix en fait de centres de ski. Le parc régional Val-David–Val-Morin, dans les Laurentides, est un classique, grâce notamment à sa proximité de Montréal, à son microclimat qui permet un bel enneigement et à ses sentiers vallonnés. Il n’y a rien d’ennuyant ici, même les sentiers les plus faciles offrent de petits dénivelés intéressants. Les sentiers plus difficiles demandent une bonne maîtrise des techniques de ski, surtout si les conditions sont un peu glacées. Des pistes de ski nordique patrimoniales, comme la Gillespie, traversent le territoire. On accède au parc à partir du chalet Anne-Piché, à Val-David, ou du chalet Far Hills, à Val-Morin. Un conflit entre la municipalité de Val-David et une propriétaire a entraîné la fermeture d’une petite section du parc, mais on a ouvert un sentier pour contourner la zone problématique. À noter qu’il est préférable de réserver en ligne, surtout les fins de semaine.

Pour un début de saison tout en douceur, ou encore pour ceux qui débutent en ski de fond et qui préfèrent un parcours sans dénivelé, le P’tit train du Nord, entre Saint-Jérôme et Val-David, demeure un incontournable. Et pour la deuxième année de suite, l’accès est gratuit.

Patin extérieur : ne pas tourner en rond

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE La patinoire du canal Rideau, c’est LA patinoire de longue distance au Canada.

Quand on parle de patinage à l’extérieur, il est difficile de ne pas penser au canal Rideau. C’est la plus longue patinoire naturelle au monde, avec une distance officielle de 7,8 km. On y trouve des cabanes chauffées pour mettre les patins, on peut louer de l’équipement sur place et il n’est pas nécessaire de sortir du canal pour s’acheter un bon chocolat chaud ou une queue de castor (une pâtisserie particulièrement calorique qui peut réchauffer les patineurs les plus frileux). C’est la sortie idéale pour ceux qui ne tiennent pas à tourner en rond à la patinoire du coin. Les changements climatiques limitent de plus en plus la longueur de la saison de patinage au canal Rideau, la 53e cette année : il faut donc se dépêcher d’y aller lorsque la patinoire est ouverte. L’accès est gratuit : c’est l’occasion de profiter des impôts et des taxes qu’on a versés toute l’année.

La plus importante ville de Lanaudière, Joliette, a son propre canal Rideau. On peut patiner sur la rivière L’Assomption, en plein centre-ville, sur une distance de 3,4 km. L’hiver dernier, en raison de la pandémie, la patinoire était réservée aux habitants de Joliette. Elle devrait pouvoir accueillir les visiteurs cet hiver.

Escalade de glace : plus accessible qu’on pense !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La chute Montmorency sera de nouveau accessible aux grimpeurs cette année. Il est possible de participer à une activité d’initiation à l’escalade de glace à cet endroit.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’escalade de glace est un sport très accessible. Il suffit de faire affaire avec une des nombreuses écoles d’escalade qu’on peut trouver au Québec. La Montagne d’argent, à La Conception dans les Laurentides, est un très bel endroit pour s’initier à ce sport. Une partie de ses parois est arrosée artificiellement, ce qui assure une meilleure qualité de glace lorsque les conditions sont un peu moins favorables. Quelques écoles y organisent des activités, notamment La Liberté Nord-Sud, qui a un kiosque sur place. Cette école offre des séances d’initiation et des formations pour les grimpeurs plus expérimentés, en plus d’offrir un service de location. De petits refuges à proximité des parois permettent de se réchauffer entre les ascensions.

Le site internet de la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) établit la liste des écoles de formation de la province. Dans la région de Québec, Aventurex offre des séances d’initiation et des formations plus avancées au parc de la Chute-Montmorency, un site spectaculaire s’il en est un.

Glissade : des heures de plaisir en famille

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LAPRESSE La glissade est une activité hivernale qui plaît à toute la famille.

On ne peut pas passer à côté des Super Glissades de Saint-Jean-de-Matha, dans Lanaudière. Le site offre des descentes très variées, depuis les simples tubes (chambres à air) jusqu’aux canots de type rafting qui peuvent atteindre 100 km/h si les conditions sont glacées. Il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes habiletés pour glisser et il n’est pas non plus essentiel d’être en forme : il y a des remontées mécaniques qui permettent de gravir la colline bien confortablement assis dans son tube. Les plus sportifs peuvent toutefois profiter de leur passage pour faire un peu de ski de fond : les sentiers sont très beaux et offrent de sérieuses descentes pour les skieurs qui recherchent les émotions fortes. On peut louer des skis sur place, ce qui permet de varier les plaisirs entre deux descentes sur tube. C’est une bonne idée de réserver sa place en ligne.

Le Village Vacances Valcartier, tout juste au nord de la ville de Québec, est aussi un classique de la glissade sur tube. On peut notamment y dévaler l’Everest, reconnue comme la plus haute glissade d’accélération en Amérique, avec une tour de 33,5 m de hauteur.