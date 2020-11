Le virage plein air des zecs

Forcés de remettre à plus tard leurs aventures à l’étranger et à demeurer au Québec, bien des amateurs de plein air ont fait de belles découvertes l’été dernier. Les zones d’exploitation contrôlée (zecs), par exemple. De plus en plus de zecs vont au-delà des traditionnelles activités de chasse et pêche et offrent maintenant des activités de plein air comme la randonnée pédestre et le canot-camping.