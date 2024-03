Eye of the Tiger Management Imam Khataev se battra contre Ricards Bolotniks en Australie le 12 mai

L’actuel champion NABF des mi-lourds, le Russe Imam Khataev, affrontera le Letton Ricards Bolotniks en sous-carte du gala mettant en vedette le combat de championnat du monde IBF et IBO des poids légers entre Vasyl Lomachenko et George Kambosos fils le 12 mai au RAC Arena de Perth, en Australie, a annoncé Eye of the Tiger Management par voie de communiqué lundi matin.