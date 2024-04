Erik Bazinyan ans « est ennuyé par une sinusite depuis quelques jours », a annoncé Eye of the Tiger Management par voie de communiqué.

(Montréal) Le gala mettant en vedette le duel entre Erik Bazinyan et Shakeel Phinn pour les titres NABF et WBA International des super-moyens prévu le 11 avril au Cabaret du Casino de Montréal a été reporté, a annoncé Eye of the Tiger Management par voie de communiqué lundi matin.

La Presse Canadienne

EOTTM a précisé que le gala sera reporté au 2 mai, au même endroit, puisque le boxeur québécois âgé de 28 ans « est ennuyé par une sinusite depuis quelques jours ».

« Nous avons attendu quelques jours avant de prendre la décision en espérant que ses antibiotiques le remettraient sur pied, mais ce n’est malheureusement pas le cas et il est toujours trop mal en point », a déclaré le directeur général d’EOTTM, Antonin Décarie.

Les billets pour le gala initialement prévu le 11 avril seront honorés le 2 mai. De plus, la date limite pour les demandes de remboursement est le 19 avril.