(Montréal) Les Québécois Patrice Volny et Steven Butler croiseront le fer lors d’un gala prévu le 6 juin au Casino de Montréal, a annoncé Eye of the Tiger Management vendredi.

La Presse Canadienne

Le titre WBC Francophone des poids moyens sera en jeu lors de ce duel de 10 rounds entre deux Montréalais.

« On parle d’un combat local, d’envergure internationale et surtout, d’un affrontement que nos partisans réclamaient depuis un certain temps, a déclaré le promoteur Camille Estephan, selon un communiqué. Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir enfin leur offrir.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Steven Butler

« Pour notre équipe, ça s’insère aussi dans le désir de ramener Steven Butler au sommet, mais cette fois, en nettoyant d’abord notre cour arrière. »

Il s’agira d’un premier combat pour Butler (34-4-1, 28 K. -O.) depuis qu’il a vaincu l’Ontarien Steve Rolls (22-4-0, 12 K. -O.) en 65 secondes, le 7 mars dernier au Casino.

Volny (18-1-0, 12 K. -O.), de son côté, a défait l’Américain DeAndre Ware (16-5-2, 9 K. -O.) par K. -O. au 10e round, le 2 février à Halifax.

Osleys Iglesias, Leila Beaudoin, Jhon Orobio, Moreno Fendero et Arthur Biyarslanov seront également en action lors de ce gala.