(Montréal) Une date était encerclée au calendrier du taekwondoïste Marc-André Bergeron depuis plusieurs semaines : celle où il allait se battre pour une place aux Jeux olympiques de Paris contre le Cubain Rafael Alba Castillo, au tournoi de Saint-Domingue, en République dominicaine.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Les deux athlètes, qui évoluent chez les plus de 80 kg, prévoyaient remporter leur premier combat de la compétition mercredi avant de s’opposer en demi-finale. Ainsi, Bergeron a aisément gagné contre Chioke Holder, de la Barbade, tandis qu’Alba Castillo a disposé de Daniel Dasent-Thomson, de Trinité-et-Tobago.

La pression était forte avant l’affrontement décisif face à Rafael Alba Castillo.

« J’avais anticipé ce combat crucial, où le vainqueur se qualifie pour les Jeux olympiques de Paris et où l’autre retourne bredouille à la maison, a mentionné Marc-André Bergeron à Sportcom. Dans le dernier mois, j’ai eu une préparation intensive axée sur lui, à savoir comment aborder ce combat. Mon partenaire imitait les mimiques de Castillo, reproduisait ses habitudes et son style. C’est un adversaire très talentueux, rapide, souple et avec une bonne gestion de match. »

Aux dires du Québécois, son équipe a visé juste et tout ce qui avait été prévu s’est concrétisé. Il était en avance 1-0 lorsque Castillo, 29e au monde dans cette catégorie, l’a atteint à deux occasions pour se sauver avec le premier round 5-2. Il a remporté la deuxième manche 7-2, filant vers la victoire, mais surtout, vers les Jeux olympiques de Paris.

« On respectait la vitesse de l’autre et on cherchait l’ouverture. On sentait que si on faisait une erreur, l’autre allait en profiter. Je suis déçu du résultat, bien sûr, mais fier et content de ma préparation. Je crois honnêtement que tout a été fait pour faire en sorte que je sois prêt à l’affronter. Je me sentais bien outillé. »

Un peu plus tard, Rafael Alba Castillo s’est incliné en finale contre l’Américain Jonathan Healy. Dans le cas de Bergeron, il n’a eu droit qu’à quelques minutes de répit avant de faire face au Vénézuélien Luis Alvarez.

La qualification olympique étant le principal enjeu de tous les taekwondoïstes présents, la médaille de bronze avait peu de valeur à leurs yeux. Aucun affrontement ayant pour récompense la troisième marche du podium n’a eu lieu, à l’exception de celui des plus de 80 kg.

« Les gens accordent peu d’importance au bronze à cet évènement. Après la déception de la demi-finale, plusieurs se désistent, a précisé Bergeron. Le début de mon combat pour le bronze, c’est comme si j’y allais pour le troisième round de ma demi-finale ! J’ai peut-être eu 6 minutes de pause entre les deux. »

Il a remis l’équipement électronique, a eu droit à quelques gorgées d’eau à la salle d’échauffement et a dû retourner sur la surface de combat à la course. Un long face-à-face qui aura nécessité la tenue de trois rounds. Alvarez, que Bergeron avait battu aux Jeux panaméricains de Santiago, l’a emporté au compte de 2-1 (6-2, 0-5 et 10-7).

« J’étais fatigué et j’avais les jambes un peu molles. C’était très intense, on voulait tous les deux le bronze et on n’a rien pris à la légère. Mon adversaire s’est très bien battu. »

Médaillé de bronze des plus récents Jeux panaméricains, Marc-André Bergeron compte maintenant réfléchir à son avenir en taekwondo. Chose certaine, ce n’est pas ses 32 ans qui vont le stopper s’il décidait de mettre un terme à sa carrière.

« Si je continue, je pars avec un corps qui me le permet et qui répond à ce que ça prend, en plus d’avoir la tête pleine d’expérience. Je le dis avec toute la transparence et la confiance du monde : à 32 ans, je ne me suis jamais senti aussi performant que je le suis actuellement. »