(Toronto) Mary-Sophie Harvey souhaitait un programme chargé aux Jeux olympiques de Paris, mais pas à n’importe quel prix. Blessée à une épaule, la nageuse a renoncé à participer au 400 mètres quatre nages aux Essais canadiens, jeudi matin.

Déjà qualifiée aux 100 m papillon et 200 m libre, elle ne veut pas compromettre ses chances au 100 m libre de vendredi et au 200 QNI de dimanche.

L’horaire au début des JO et le fait qu’elle ne s’est pas du tout préparée en fonction du 400 QNI, l’une des épreuves les plus éreintantes, ont également pesé dans la décision, prise la veille en collaboration avec son entraîneur Greg Arkhurst.

« Il faut respecter une certaine logique », a-t-il indiqué jeudi avant les préliminaires facilement dominés par Summer McIntosh, détentrice du record mondial. « On ne peut pas courir après 18 lièvres à la fois. »

L’état de santé de la Montréalaise de 24 ans a été le facteur déterminant. Elle s’est réveillée avec une douleur à l’épaule gauche au lendemain de sa deuxième place au 200 m libre. Elle ressentait encore de la douleur après son entraînement mercredi après-midi.

« C’est un problème récurrent, a noté le coach-en-chef de CAMO. Il faut quand même laisser l’épaule se reposer. C’est une blessure qui date d’il y a très longtemps. »

Celle-ci est réapparue le mois dernier à la suite de l’Omnium canadien à Toronto, après lequel elle a été malade. « Elle n’a quasiment pas nagé pendant une journée et demie, deux jours. Avec la maladie et l’épaule, je n’ai pas pu du tout faire ce que je voulais cette semaine-là. »

Harvey se prive de la possibilité d’accéder à une finale individuelle à Paris. À sa grande surprise, l’athlète de 24 ans a réalisé un temps de 4 min 36,74 lors d’une compétition à Nice, en mars, s’approchant à 0,31 de son sommet personnel réussi sept ans plus tôt.

Sur papier, un tel chrono l’aurait positionnée sixième tant aux JO de Tokyo qu’aux Championnats du monde de Fukuoka, l’été dernier.

Dans les circonstances, ce désistement fait sourciller dans le milieu de la natation canadienne, reconnaît Arkhurst. « On parle d’un potentiel sur une performance qu’elle n’a pas encore faite, a-t-il recadré. On en a beaucoup parlé ensemble. C’est la meilleure décision. »

Le début de compétition s’annonce déjà chargé à Paris, avec les séries et demi-finales du 100 m papillon et le relais 4 X 100 libre la première journée. Le lendemain, elle s’alignera dans les préliminaires et possiblement dans les demi-finales du 200 m libre et la finale du 100 m libre. Le 400 QNI est programmé au troisième jour, avec la finale du 200 m libre en soirée.

« Que fais-tu si elle est en finale du 400 QNI et du 200 libre ? Summer n’enchaînera pas les deux courses. Aux Jeux, elle ne fera pas le 200 libre. Mary-Sophie a 24 ans. Les Jeux, c’est neuf jours. Il faudra être au top jusqu’à la dernière journée. »

Pour accéder à la finale, Harvey devrait également « se livrer en séries », a rappelé le technicien, ajoutant que l’Australienne Kaylee McKeown, triple médaillée d’or à Tokyo et deuxième mondiale sur 400 QNI cette année, l’a aussi mis de côté pour Paris.

Pour Arkhurst, les deux priorités pour le reste de la semaine demeurent le 100 libre et le 200 QNI.

« Elle a mal à l’épaule, si elle nage le 400 QNI aujourd’hui et elle se met l’épaule en vrac, elle me dira quoi pour le 100 libre et le 200 QNI ? »

Par ailleurs, trois Québécois ont accédé à la finale du 100 m libre jeudi. Derrière Josh Liendo, dominant en 47,80, Patrick Hussey (4e en 49,14), Édouard Fullum-Huot (6e, 49,31) et Antoine Sauvé (9e, 49,47).