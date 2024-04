WrestleMania XL constituera assurément un moment fort de 2024 pour Sami Zayn, mais un autre l’attendra huit jours plus tard. La WWE reviendra au Centre Bell pour la première fois en 13 mois, avec la présentation de son spectacle télévisé hebdomadaire Raw.

En février 2023, la WWE avait présenté deux spectacles en deux soirs : SmackDown le vendredi et Elimination Chamber le lendemain.

Les deux fois, Zayn, un Lavallois du nom de Rami Sebei, avait fait exploser le toit. Il avait eu droit à une ovation de plus de cinq minutes. Selon l’animateur de La Lutte WWE Raw à TVA Sports, Pat Laprade, il s’agissait de la plus longue ovation de l’histoire du Centre Bell, devant celle réservée à Saku Koivu en 2002.

Un an plus tard, avec le recul, Zayn estime que cette fin de semaine était « comme un rêve ».

« Il y avait vraiment comme un buzz en ville. J’avais une équipe de tournage qui me suivait. J’ai fait des présences dans les médias et dans les écoles. Ça faisait vraiment sentir que c’était important », se rappelle Zayn, au bout du fil.

J’ai rencontré Georges St-Pierre à Elimination Chamber et j’ai comme senti une connexion avec lui. Quand il est venu se battre à Montréal, il était le héros local, la vedette. Et c’était bizarre de me retrouver dans la même situation. Tout le monde avait hâte au big fight. C’était unique. Je ne sais pas si je vais revivre ça. Sami Zayn

Un aspect intéressant de cette fin de semaine, c’est que la WWE a tout misé sur le lien entre Zayn et son public. Or, même si le Centre Bell est plein, les bonzes de la WWE doivent aussi penser aux millions d’amateurs à la maison, et pour qui l’angle local n’a pas la même portée.

Comment négocier avec cette « tension » entre les spectateurs sur place et les téléspectateurs à la maison ?

« En tant que lutteur, je te dirais que ce sont les gens devant toi qui sont les plus importants, répond Zayn. Mais c’est dur à dire, parce que c’est aussi une émission de télé. On lutte pour les caméras et les millions de personnes qui regardent. Dans l’aréna, ils sont 15 000. Donc, vu comme ça, la télé est plus importante.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE LA PRESSE Sami Zayn à Montréal en février 2023

« Mais les gens à la télé réagissent à ce qu’ils voient à l’aréna. Si tu as une foule qui réagit comme celle du Centre Bell, ça va se transmettre à la télévision. Non, quelqu’un de Chicago ne comprendra pas tout ce qui se passe à Montréal, mais il comprend que c’est un moment spécial. Et la prochaine fois qu’ils vont me voir à Chicago, ils vont me donner une réaction. C’est pour ça que Montréal a été un moment spécial dans ma carrière. Ça a suivi dans les autres arénas.

« Ça, c’est mon opinion. Mais une personne en production télé s’en fout, de l’aréna. Moi, je suis un lutteur, donc ma priorité, ce sont les gens qui sont là ! »

Pour l’heure, tout indique que Zayn sera le seul Québécois présent à Raw. Kevin Owens est actuellement employé avec l’effectif de SmackDown.

