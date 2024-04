(Montréal) Marie-Pier Houle a couronné une sous-carte de grande qualité jeudi soir au Cabaret du Casino de Montréal en battant l’Argentine Marisa Joana Portillo, qui a abandonné après le troisième round d’un combat à sens unique.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Houle (10-1-1, 3 K.-O.), aspirante no 2 des super-légères de la World Boxing Organization (WBO), no 6 de la World Boxing Association (WBA) et no 8 à l’International Boxing Federation (IBF) a martelé Portillo (20-19-3, 4 K.-O.) de plusieurs coups en puissance dans tout le combat, mais jamais autant que dans les 30 dernières secondes du troisième round.

L’Argentine n’a pas répliqué à cette salve sans fin, amorcée par un uppercut qui a complètement trompé la garde de Portillo. Houle a lancé la suite de cette attaque des deux mains. Elle a seulement manqué de temps pour lui passer le K.-O.

La pugiliste de Terrebonne a finalement inscrit une victoire par K.-O. technique, le coin de Portillo indiquant à l’arbitre Steve St-Germain qu’elle ne comptait pas revenir pour le quatrième round.

Ce combat s’est voulu la suite logique d’un début de soirée enlevant en prélude au choc entre Kim Clavel et Fara El Bousairi. La soirée a offert d’excellents combats, à commencer par celui de Derek Pomerleau (8-0, 6 K.-O.).

Le boxeur de Châteauguay a été expéditif, mais il a quand même tiré quelques leçons de son affrontement face au Mexicain Carlos Rodriguez (15-13-1, 6 K.-O.).

Le poids moyen a été mis à l’épreuve au premier round, alors que le vétéran de La Paz lui a servi quelques solides frappes en contre-attaque.

Pomerleau a toutefois renversé la vapeur dès le deuxième assaut. Il s’est montré plus incisif, ses coups ont été beaucoup plus précis et sa défense plus efficace.

Rodriguez a toutefois trouvé le moyen de piéger le Québécois dans son coin en fin de deuxième round, l’atteignant de deux bons crochets en combinaison.

Le protégé de Stéphan Larouche s’est toutefois sorti du coin de brillante façon et a placé un solide crochet de droite au corps de Rodriguez, qui n’a jamais été capable de se relever avant le compte de 10. Le K.-O. a officiellement été inscrit à 3 : 00 du deuxième round.

Débuts réussis de Twohey

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Reid Twohey et Pavel Albrecht

En levée de rideau, le Montréalais Reid Twohey (1-0) a signé une victoire par décision unanime à ses débuts professionnels contre le pugnace Tchèque Pavel Albrecht (17-24, 13 K.-O.), obtenant la faveur des juges 40-36 et 39-37 (deux fois).

Le mi-lourd a engrangé quatre bons rounds d’expérience face à un adversaire expérimenté. Les 40 combats d’Albrecht lui ont servi à éviter les salves du protégé d’Ian McKillop, qui devra cependant resserrer sa défense. Un adversaire plus puissant aurait pu le mettre dans le pétrin.

Theo Owusu (3-0-1, 2 K.-O.), qui s’entraîne sous l’égide des frères Howard et Otis Grant, et le Tchèque Petr Novak (1-0-1, 1 K.-O.) ont ensuite livré six rounds endiablés chez les super-légers.

Les deux boxeurs ont connu chacun leurs bons moments dans ce combat extrêmement partagé, à un point tel que les trois juges ont vu un combat nul de 57-57.