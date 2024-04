(New York) Le short porté par Mohamed Ali lors de son combat de légende contre Joe Frazier aux Philippines en 1975 pourrait se vendre pour plusieurs millions de dollars chez Sotheby’s, lors d’enchères sportives où figure aussi le prodige français du basketball Victor Wembanyama.

Agence France-Presse

Exposé à partir de vendredi dans les locaux de Sotheby’s à New York, le short blanc aux bandes noires de la marque Everlast, porté par la légende de la boxe lors du « Thrilla in Manila », a déjà fait l’objet de cinq offres, dont la dernière à 3,8 millions de dollars américains (5,15 millions de dollars canadiens).

Mais le site internet de Sotheby’s a indiqué jeudi que le prix de réserve, le montant minimum fixé par le vendeur, n’avait pas été atteint. La maison de vente aux enchères n’a donné aucune information sur l’identité du vendeur ou sur le prix minimum.

La vente, qui a démarré le 27 mars, se déroule en ligne jusqu’au 12 avril.

Un an après l’affiche entre Mohamed Ali et Georges Foreman à Kinshasa en 1974, le combat de Manille entre Ali et Frazier, qui l’avaient emporté une fois chacun face à l’autre, fut un autre grand rendez-vous de l’histoire de la boxe.

Dans la chaleur étouffante des Philippines, alors sous la dictature Marcos, Ali l’avait emporté au bout de 14 rounds brutaux après que l’entraîneur de Frazier eut jeté l’éponge.

« C’était comme la mort. Ce qui se rapproche le plus de la mort », avait lâché le vainqueur.

Mohamed Ali est mort en 2016, à 74 ans, laissant un héritage immense pour le sport, mais aussi la marque d’un militant infatigable pour les droits des Afro-Américains.

Le vêtement est le clou du spectacle d’une vente essentiellement consacrée au sport, un secteur sur lequel les maisons d’enchères comme Sotheby’s investissent de plus en plus, en espérant attirer une clientèle plus jeune.

Sotheby’s s’est notamment associée à la NBA pour mettre en vente des maillots portés durant cette saison.

Parmi les lots figurent plusieurs maillots de l’incontournable prodige français des Spurs de San Antonio Victor Wembanyama, comme la tenue qu’il portait lors du tournoi des jeunes talents en marge du Match des étoiles en février, estimée entre 80 000 et 120 000 dollars américains (108 000 et 162 000 dollars canadiens) par Sotheby’s, ainsi que… le contenu de son vestiaire, linge, chaise et bouteilles d’eau, le tout estimé entre 5000 et 7000 dollars américains (6700 et 9500 dollars américains).

En novembre, Sotheby’s avait déjà vendu 762 000 dollars américains (1,3 million dollars canadiens), soit près de dix fois plus que l’estimation initiale, un maillot porté un mois plus tôt par le Français durant son tout premier match en NBA.