Le boxeur vénézuélien Albert Ramirez affrontera l’Allemand Adam Deines dans le cadre d’un combat de 10 rounds lors du gala du 25 mai prochain qui se déroulera au Centre Gervais Auto à Shawinigan, a annoncé Eye of the Tiger Management par voie de communiqué mercredi matin.

La Presse Canadienne

Ramirez (18-0, 15 K.-O.), actuellement classé au quatrième rang mondial de la WBO chez les 175 lb, affrontera Deines (23-2-1, 14 K.-O.), l’aspirant no 5 de la WBO, en sous-carte de la carte qui mettra en vedette Christian Mbilli face à Mark Heffron pour le titre WBC Continental des Amériques des poids super-moyens ainsi qu’Arslanbek Makhmudov contre Junior Fa.

PHOTO OLGA IVASHCHENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adam Deines (à gauche)

« Le vainqueur (du duel entre Ramirez et Deines) devrait réussir à se positionner au premier ou deuxième rang mondial et ainsi, être en excellente position pour devenir aspirant obligatoire au champion en titre. Le timing est également crucial, puisqu’il sera présenté parallèlement au combat d’unification entre Artur Beterbiev et Dmitry Bivol qui aura lieu à Riyad le 1er juin, et qui brassera considérablement les cartes au sein de la division », a évoqué le président d’EOTTM, Camille Estephan.

Il s’agira d’un deuxième combat en sol québécois pour Ramirez, qui est également classé au deuxième rang mondial de la WBA, no 5 chez la WBC et no 8 à l’IBF. Le 25 janvier dernier, il avait eu le meilleur sur l’ancien protégé d’EOTTM, Artur Ziyatdinov. De son côté, Deines, qui a déjà affronté Beterbiev dans un combat de 10 rounds présenté en Russie en 2021, a remporté ses quatre derniers combats, tous avant la limite.