(Vancouver) Rafaël Harvey-Pinard connaît une saison difficile à bien des niveaux, mais il a maintenant la chance de le finir sur une note positive.

L’attaquant obtiendra en effet une promotion au sein de la deuxième unité jeudi soir, lors du duel entre les Canucks et le Canadien.

En l’absence de Joshua Roy, rentré à Montréal pour subir des examens approfondis, Harvey-Pinard évoluera donc aux côtés d’Alex Newhook et de Joel Armia, a confirmé l’entraîneur-chef remplaçant du Canadien, Trevor Letowski.

Pour le remplacer au sein du quatrième trio, Letowski réintègrera le vétéran Tanner Pearson, laissé de côté mardi à Edmonton. Pearson disputera un premier match à Vancouver depuis que les Canucks l’ont échangé au Canadien en septembre. L’Ontarien a passé un peu plus de quatre saisons dans l’ancienne équipe de Tony Tanti.

Pearson ne semblait pas particulièrement enthousiaste de revenir dans son ancienne ville, là où son séjour s’est terminé en queue de poisson. Les Canucks avaient en effet cafouillé dans la gestion de son opération à une main, si bien qu’il n’a disputé que 14 matchs la saison dernière. « Je n’aime pas trop parler de ma main, mais je me doutais que le sujet reviendrait ici », a-t-il répondu à une question au sujet de cette blessure, sans rien ajouter d’autre.

Mais revenons à Harvey-Pinard. Après une campagne 2022-2023 au-delà des attentes, marquée par une récolte de 20 points, dont 14 buts, en 34 matchs, il a été limité à un seul but et sept passes en 31 sorties jusqu’ici. Deux blessures différentes ont toutefois coupé sa saison en trois. Depuis son plus récent retour au jeu, au début mars, il était cantonné au sein du quatrième trio, relégué là en raison notamment de l’éclosion de Roy. On a même dû l’employer au centre en raison d’une pénurie de corps, même s’il est un ailier naturel.

« Ça n’a pas été une année facile pour lui à cause des blessures, a rappelé Letowski, après l’entraînement facultatif du Tricolore. Mais il est très valorisé dans notre vestiaire. Je sais que ses statistiques offensives ne sont pas bonnes, mais ses détails sont toujours à point. Il a un impact positif sur le match tous les soirs, mais si les statistiques n’y sont pas. Je m’attends à ce qu’il soit offensif dans le rôle qu’on lui donnera ce soir. »

Un scénario à ne pas répéter

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Samuel Montembeault

Samuel Montembeault défendra le filet. Lui et ses coéquipiers tenteront de faire oublier leur dernière visite ici, qui s’était soldée par une défaite de 7-6 en prolongation. Le CH avait pris l’avance 4-0, avant de voir les Canucks enfoncer cinq buts de suite en 12 minutes.

Ce match avait en quelque sorte marqué le début de la fin pour Montréal, puisque Sean Monahan était tombé au combat pendant ce match pour ne plus revenir au jeu de la saison.

« On ne pense pas que ce sera une répétition, on ne pense pas comme ça. Mais c’était un des matchs les plus fous que j’ai joués. On va essayer d’éviter ça ! », a convenu le défenseur Kaiden Guhle.

Cela dit, le Tricolore aura devant lui une version nettement améliorée des Canucks par rapport à l’an passé. Ils caracolent en effet au 1er rang de l’Association de l’Ouest avec 94 points (43-18-8). Ils sont notamment transportés par Quinn Hughes, 1er chez les défenseurs de la LNH avec 79 points en 69 matchs.

« C’est un joueur spécial. Il y en a très peu comme lui. Il faudra le surveiller, car il va se promener partout dans notre zone, il ne restera pas à la ligne bleue », a souligné Arber Xhekaj.

Sauf que le CH débarque au Rogers Arena avec une certaine confiance, deux jours après une courte défaite de 3-2 en prolongation face à un autre club qui sait jouer au hockey, les Oilers.

« C’était frustrant, nos gars pensaient vraiment qu’on la gagnait, a admis Letowski. Mais les points positifs sont bien plus nombreux que le point qu’on a perdu. Le défi, c’est de recommencer. C’était un de nos meilleurs efforts pour défendre en unité de cinq. Il faut remettre les joueurs dans cet état d’esprit. »

Casey DeSmith, très brièvement membre du Canadien l’été dernier, défendra le filet des Canucks.