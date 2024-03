PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS

(Aspen) Marco Odermatt s’est remis d’un mauvais départ en deuxième manche et a prolongé à 12 sa série de victoires en slalom géant à la Coupe du monde, samedi.

Associated Press

Suisse de 26 ans qui est assuré des titres du général et du SG, cette saison, Odermatt est à deux gains du record de Coupe du monde d’Ingemar Stemark -14 victoires consécutives dans une discipline, une marque établie il y a plus de 40 ans.

Odermatt est le médaillé d’or olympique en titre et champion du monde de slalom géant.

Il a une fiche de 9-0 en slalom géant cette saison, ajoutant aux trois victoires de suite qu’il a méritées pour terminer la saison dernière.

Samedi, il a réalisé un temps de 2 minutes 3,20 secondes, avec des vents atteignant 40 km/h.

Il a été 0,34 seconde plus rapide que son compatriote Loïc Meillard et 0,58 seconde plus rapide que Timon Haugan, de la Norvège.

Ce triomphe était le 13e toutes épreuves confondues cette saison pour Odermatt.

Cela égale le record masculin du plus grand nombre en une saison, qu’il partageait déjà avec Stenmark, Hermann Maier et Marcel Hirscher.

Odermatt a décroché son troisième titre consécutif au classement général le week-end dernier, en remportant un slalom géant en Californie. Il a scellé le titre du SG vendredi.

Il est aussi en tête du classement de la Coupe du monde de descente et de super-G.

L’étape d’Aspen de la Coupe du monde se terminera dimanche. avec un slalom.