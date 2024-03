(Aspen) Le Suisse Marco Odermatt a prolongé sa série de victoires au slalom géant en Coupe du monde à 11 et a ajouté le titre de cette discipline au globe de cristal du classement général acquis la semaine dernière.

Associated Press

Odermat a remporté les trois dernières courses de slalom géant la saison dernière et les huit au calendrier 2023-24 jusqu’ici. Il détient une avance de 470 points en tête avec trois courses encore à faire et ne peut plus être rattrapé. La marque pour le plus de victoires consécutives dans la même discipline est de 14, établie par Ingemar Stenmark aussi au slalom géant dans les années 1970.

Vendredi, l’Helvète a complété ses deux manches sur la piste Strawpile d’Aspen en deux minutes, 7,87 secondes (2 : 07,87) pour devancer son compatriote Loïc Meillard de 14 centièmes et le Norvégien Atle Lie McGrath de 81 centièmes.

Odermatt menait après la première manche et a réussi le sixième meilleur temps de la seconde.

Un seul autre skieur, le Suisse Thomas Tumler (2 : 08,84), a terminé à moins d’une seconde d’Odermatt, champion olympique et du monde en titre du slalom géant.

Le meilleur Canadien a été Erik Read, 21e en 2 : 11,05. Jordan Asher ne s’est pas qualifié en vue de la deuxième manche en vertu de son temps de 1 : 08,46 dans la première.

Le week-end dernier, à Palisades Tahoe, en Californie, Odermatt a remporté un troisième titre du classement général consécutif en mettant la main sur son 10e slalom géant d’affilée. Il mène également les classements de la descente et du super-G.

Le slalom géant de vendredi devait originalement avoir lieu à Sölden, en Autriche, en octobre. Il a toutefois été annulé à mi-chemin en raison de forts vents et a été reporté.

Un autre slalom géant sera disputé à Aspen samedi, suivi d’un slalom dimanche.