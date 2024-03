PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS

(Aspen) Après deux deuxièmes places vendredi et samedi en slalom géant derrière l’intouchable et invincible Marco Odermatt, le Suisse Loic Meillard a remporté dimanche le slalom d’Aspen, où le Français Clément Noël, meilleur temps de la première manche, a craqué en seconde.

Agence France-Presse

La neige tombée en masse dans la station du Colorado dans la nuit de samedi à dimanche avait contraint les organisateurs à décaler le programme d’une heure pour préparer la piste.

Les flocons sont réapparus dimanche en fin de première manche et pendant toute la seconde manche.

Malgré cette météo changeante entre le début et la fin du week-end, Loic Meillard a confirmé qu’il était très à l’aise sur la piste d’Aspen. Vendredi et samedi, il avait dû rendre les armes, non sans combattre, face à son compatriote Marco Odermatt, qui a remporté tous les géants cet hiver.

Dimanche, sans Odermatt qui ne prend pas part aux slaloms, Meillard a surclassé la concurrence, avec près d’une seconde d’avance sur l’Allemand Linus Strasser et plus d’une seconde sur le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Il n’y a que le Français Clément Noël qui a fait mieux que Meillard sur le premier tracé, avec près de trois dixièmes d’avance pour le champion olympique de la discipline et qui s’est élancé en dernière position en seconde manche.

Mais après seulement une petite vingtaine de secondes de course, le skieur de Val d’Isère a enfourché, laissant échapper un cinquième podium cet hiver (aucune victoire) qui lui tendait les bras.

Troisième victoire pour Meillard

C’est la troisième fois que Clément Noël s’est retrouvé dans cette position cet hiver. A Madonna di Campliglio (Italie), il avait pris au final la 2e place derrière l’Autrichien Marco Schwarz ; à Chamonix (France), il était arrivé 3e derrière les Suisses Daniel Yule et Loic Meillard.

Meillard a signé lui la troisième victoire de sa carrière en Coupe du monde, après le slalom géant parallèle de Chamonix en février 2020 et le slalom géant de Schladming (Autriche) en janvier 2023.

Cette saison, c’est son cinquième podium. En plus des trois à Aspen ce week-end, il a également accroché la « boîte » à Chamonix (2e du slalom) et à Garmisch-Partenkirchen (3e du super-G).

Dans la course au petit globe de la discipline, l’Autrichien Manuel Feller n’a pas encore mathématiquement assuré le trophée, après sa cinquième place dimanche. Mais avec 169 points d’avance sur Linus Strasser à deux courses de la fin (et 200 points à distribuer), il a fait un grand pas vers un premier petit globe dans sa carrière à 31 ans.