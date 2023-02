Ski acrobatique

D’une reine à l’autre

(Val Saint-Côme) D’un bout du monde à l’autre, l’inspiration n’a pas de frontière. Quelque part entre Montréal et Tokyo, deux destins se sont croisés. On pourrait même parler d’une passation des pouvoirs entre Justine Dufour-Lapointe et Anri Kawamura.