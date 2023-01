(Cortina D’ampezzo) Le skieur suisse Marco Odermatt a surmonté un tracé délicat pour remporter un super-G masculin de la Coupe du monde, dimanche.

Associated Press

Il méritait ainsi sa deuxième victoire en deux jours, un peu plus d’une semaine avant le début des championnats du monde.

Odermatt a prolongé son avance au classement général et au classement du super-G.

Son plus proche rival, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, a été parmi les 10 coureurs du top 30 qui n’ont pas réussi à terminer.

« C’était un super-G difficile, j’ai eu des soucis. C’était très serré à deux portes », a déclaré Odermatt.

Sa victoire est survenue un jour après un retour triomphal après qu’il ait délaissé deux courses la semaine dernière, pour donner un répit à un genou gauche douloureux.

« Deux courses très importantes pour moi. Ça me donne un beau tremplin en vue des championnats du monde », a dit Odermatt, le tenant du titre au classement général.

PHOTO ALESSANDRO GAROFALO, REUTERS Marco Odermatt a obtenu une deuxième victoire en deux jours.

Sur le parcours difficile d’Olympia delle Tofane, Odermatt a franchi non sans peine une section ardue, 30 secondes après le début de la course. Les skieurs arrivaient d’une élévation et s’approchaient d’un double virage à gauche, où beaucoup sont allés trop vite pour franchir la porte suivante.

« C’était à la limite. C’était un virage très difficile pour trouver le bon timing. Lors de l’inspection du parcours, tout le monde l’a vu un peu différemment », a déclaré Odermatt.

Dominik Paris, favori à domicile, a fini 0,76 seconde derrière pour son premier podium de la saison. Le skieur autrichien Daniel Hemetsberger a eu 1,03 seconde de retard, en troisième place.

Le parcours des Dolomites italiennes, avec sa réputée Tofane Schuss, est une étape habituelle du circuit féminin. Il accueillait ce week-end des courses de Coupe du monde masculines pour la première fois en plus de trois décennies.

Un slalom à Chamonix, en France, samedi prochain est la dernière course de Coupe du monde masculine avant les championnats du monde du 6 au 19 février, à Courchevel et Méribel.

Brodie Seger a été le meilleur Canadien, terminant 16e.

Chez les autres Canadiens, Cameron Alexander a fini 20e, Jeffrey Read 23e, Riley Seger 25e et Broderick Thompson 27e.