Valérie Grenier et James Crawford mèneront la délégation canadienne

(Calgary) Valérie Grenier et James Crawford seront les têtes d’affiche de la délégation canadienne qui prendra par aux Championnats du monde de ski alpin, qui seront lancés lundi, à Courchevel et Méribel, en France.

La Presse Canadienne

Une équipe de 13 skieurs a été dévoilée samedi par Canada Alpin. Les compétitions seront lancées par le combiné alpin féminin, lundi, et se concluront par le slalom masculin le 19 février.

La Franco-ontarienne Grenier a remporté une étape de la Coupe du monde en Slovénie plus tôt cette saison, quand elle a mis la main sur le slalom géant.

Crawford, de Toronto, a remporté la médaille de bronze au combiné alpin des Jeux olympiques de Pékin, en février, en plus de monter deux fois sur le podium de la Coupe du monde en descente cette saison.

PHOTO LISA LEUTNER, ARCHIVES REUTERS James Crawford

Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, est la plus expérimentée du groupe : elle participera à ses huitièmes Mondiaux. Une autre Québécoise l’accompagnera en France, soit Laurence St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges.

Les autres membres de l’équipe sont l’Ontarienne Alli Nullmeyer ; les Albertains Britt Richardson ainsi que les frères Erik et Jeff Read ; et les Britanno-Colombiens Amelia Smart, Broderick Thompson, Brodie Seger et Cam Alexander.

Seger et Crawford avaient terminé au pied du podium aux Mondiaux de 2021, à Cortina d’Ampezzo. Seger avait réussi l’exploit au super-G ; Crawford, au combiné alpin.

L’Albertain Trevor Philip devait en principe participer à ses sixièmes Mondiaux, mais une blessure à la jambe subie au super-G de Cortina, le 29 janvier, le tiendra à l’écart.

Le Canada a gagné 29 médailles aux Mondiaux de ski alpin. Le Québécois Erik Guay est le dernier à être monté sur la plus haute marche du podium, au super-G de St-Moritz, en Suisse, en 2017.