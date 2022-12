Malgré un début de saison en deçà de ses propres attentes, Laurence St-Germain garde espoir. La campagne est encore jeune et le repos des fêtes devrait lui être bénéfique. Elle veut revenir plus forte, parce qu’elle sait qu’elle en est capable.

Habituée au top 15, St-Germain a connu une autre contre-performance, dimanche matin, au slalom de Sestrière, en Italie. Partie avec le dossard numéro 16, elle a pris le 26e rang à l’issue des deux manches.

« Ce n’est pas un bilan très positif », explique St-Germain en plein déplacement dans le nord-ouest de l’Italie, non loin de Turin, quelques heures après la fin de la compétition.

L’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges se veut toutefois rassurante. « Je vais travailler fort pour retrouver les mêmes standards, parce que je n’ai pas vraiment perdu mon niveau. »

À ses quatre premières courses de la saison, St-Germain ne s’est pas qualifiée pour la deuxième manche à Levi, en Finlande, avant de terminer neuvième le lendemain. À Killington, elle ne s’est pas qualifiée non plus. Voilà que dimanche matin, elle s’est classée 26e.

« Ici, je n’ai juste pas été moi-même. Je n’ai pas skié à mon niveau, je pense », estime-t-elle.

D’autant plus que les conditions ont rendu la tâche extrêmement difficile, comme l’ont révélé les deux meilleures skieuses du jour, Wendy Holdener et Mikaela Shiffrin. St-Germain croit aussi que la nature du parcours et les conditions de piste n’ont pas joué en sa faveur. Plusieurs trous se sont formés sur le tapis de neige et malgré l’effort des préposés, il est évident que les skieuses devaient être sur leur garde.

La piste de Sestrière est aussi très longue et en haute altitude, ce qui a quelque peu ébranlé la Québécoise. « J’étais un peu fatigué dans ma première manche. On dirait que j’ai un peu relâché, parce que j’étais fatiguée et je n’ai pas réussi comme je le voulais de haut en bas. »

Même si elle a obtenu quelques points au classement, St-Germain croit qu’il s’agissait de sa moins bonne course de la saison jusqu’à maintenant. Elle tire plus de positif des deux descentes où elle ne s’est pas qualifiée en Finlande et aux États-Unis que celle de ce week-end en Italie. « Dans les autres courses, j’avais de bonnes sections, je savais que mon ski était là, j’attaquais et j’ai eu de bons intervalles. J’avais quand même du positif à sortir de Levi et Killington. Aujourd’hui, autre que de faire des points, il n’y a pas beaucoup de positif à sortir de ma course. »

Noël en Autriche

Les slalomeuses ne reprendront le collier que dans 16 jours, à Semmering, en Autriche. C’est d’ailleurs dans le pays de Mozart que l’équipe nationale canadienne déballera ses cadeaux.

Une pause salutaire, croit St-Germain, qui pourra à la fois peaufiner son ski et prendre le temps de se déposer, pour mieux avancer.

Elle maintient qu’avant le début de saison, à Levi, elle avait eu un bon bloc d’entraînement de deux semaines et c’est ce qui lui a permis, pense-t-elle, de bien skier en Finlande en entame de saison.

« Ça va être bon d’être centralisé à un endroit, de recommencer à neuf, de me concentrer sur mon entraînement et avoir de bonnes sensations. »

Tout est une question de rythme, de sensation et d’intensité, insiste l’athlète de 28 ans. « C’est juste de reprendre mon rythme. Je suis déçue, mais je ne suis pas trop stressée pour mon futur. »

Holdener au sommet

Alors que tout le monde attendait une lutte entre Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova encore une fois cette saison, c’est plutôt une course entre Shiffrin et Wendy Holdener qui se dessine à l’horizon.

Holdener a remporté un deuxième slalom de suite, ses deux premières victoires en carrière. Shiffrin et elle se sont partagé les quatre premières courses de la saison et les deux trônent au sommet du classement de la discipline avec 325 points.

« Sa victoire à Killington a dû la mettre en confiance et elle a vraiment bien skié les deux manches aujourd’hui. C’est super impressionnant de la voir aussi constante et maintenant elle gagne donc c’est vraiment le fun pour elle », lance St-Germain.

En revanche, Vlhova traîne au troisième rang, elle qui n’a remporté aucune de ses six courses cette saison, incluant ses participations au slalom géant. Une séquence inhabituelle pour la grande Slovaque.