Olivier Léveillé, Antoine Cyr, Katherine Stewart-Jones et leur coéquipière Dahria Beatty s’étaient consultés avant le relais mixte de la Coupe du monde de Beitostolen. Une place parmi les huit premières équipes était l’objectif et c’est ce qu’ils ont réussi à atteindre dimanche, en Norvège.

luc.turgeon@sportcom.qc.ca Sportcom

Huitième formation à franchir l’arrivée, mais sixième pays représenté au classement final. Les quatre Canadiens ont conclu l’épreuve en 55 min 40,5 s (+1 minute 36,5 secondes). Les deux équipes norvégiennes ont bataillé pour l’or et occupent les deux premières marches du podium. Le quatuor Suède 1 a quant à lui obtenu le bronze, terminant à 6,5 secondes des gagnants.

« Je pense qu’on peut être fiers de notre course, a mentionné Olivier Léveillé à Sportcom, dernier relayeur canadien. Je félicite mes coéquipiers, ils ont super bien fait et je n’avais qu’à finir le travail. On a bien skié et on s’en sort vraiment bien. »

Le Sherbrookois s’attendait à une course disputée davantage en peloton en fin de parcours. Il a tenté de gruger des places au classement en accélérant dès le départ, sans toutefois rejoindre ses adversaires.

« Je pensais pousser à fond du début à la fin. Celui devant moi était un peu trop loin et je n’ai pas réussi à le reprendre dans les 3 premiers kilomètres. J’ai vu que l’Américain (Ben Ogden) n’allait pas me rattraper et ça s’est joué un peu plus stratégique avec l’Italien (Davide Graz) à la fin. Je me suis arrangé pour revenir dans le dernier kilomètre et le battre à la ligne d’arrivée », a raconté Léveillé, qui a devancé son opposant par 7 dixièmes de seconde.

Il ajoute que la forme s’améliore semaine après semaine. Déçu de ses résultats en Finlande au début de la saison, Olivier Léveillé a remarqué une progression et souhaite qu’elle se poursuive.

« La première fin de semaine a été plus difficile, j’étais un peu plus fatigué. Depuis qu’on est en Norvège, je suis satisfait de mes performances », a indiqué celui qui a terminé 32e du 10 km classique, samedi.

« Ce ne sont pas de gros résultats, mais je suis raisonnablement proche du top-20 ou des meneurs pour savoir que la forme est là. Il y a juste de petits ajustements à apporter pour sortir de gros résultats. »

Les fondeurs se rendront maintenant à Davos, en Suisse, en vue de la prochaine étape de la Coupe du monde.

Ski paranordique : Une première finale au sprint pour Lyne-Marie Bilodeau

Médaillée de bronze samedi sur 5 km, la skieuse paranordique Lyne-Marie Bilodeau a pris part à une première finale à une épreuve sprint dimanche, à la Coupe du monde de Vuokatti, en Finlande.

Cinquième de la première manche, la Sherbrookoise s’est classée quatrième en finale en raison d’un temps de 2 min 57,5 s.

L’Allemande Anja Wicker a remporté la médaille d’or, suivie de la Canadienne Christina Picton et de la Sud-Coréenne Kim Yunji.

Spécialiste des longues distances, Bilodeau espérait simplement passer les qualifications de cette épreuve de 800 mètres. Après avoir obtenu son premier podium en Coupe du monde samedi, elle avait confiance d’être en mesure d’y parvenir.

« Par le passé, j’ai toujours été stoppée aux qualifications, alors de me classer quatrième, je suis vraiment contente ! » a-t-elle partagé à Sportcom.

« Le sprint, ce n’est pas la distance où je performe le mieux, mais j’ai eu un déclic hier en montant sur le podium. C’était une surprise, mais je savais que j’étais capable d’atteindre la finale et d’être au même niveau que les meilleures au monde. »

Lyne-Marie Bilodeau voudra poursuivre sa lancée cette semaine à l’occasion du 10 km de mercredi, son épreuve de prédilection.