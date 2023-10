Une défense à mettre au point

Les Oilers ont connu une troisième saison consécutive de plus de 100 points (la première des trois calculée au prorata d’un calendrier complet) et ont même obtenu cinq points de plus que la saison précédente, mais atteint une ronde de moins en étant freinés au deuxième tour par Vegas.

À 26 ans, Connor McDavid a atteint de nouveaux sommets avec 153 points et 64 buts. On ne voit pas comment il pourrait ralentir ces prochaines années. Leon Draisaitl demeure un joueur dominant avec 128 points, sa quatrième saison de plus de 100 points en carrière et sa troisième saison de 50 buts ou plus.

Surprise, Ryan Nugent-Hopkins a atteint la marque des 100 points pour la première fois en carrière à 29 ans ! Il n’en avait jamais amassé plus de 69 dans une même année.

Edmonton a peut-être enfin trouvé son gardien d’avenir, Stuart Skinner, 24 ans, même si ses séries n’ont pas été à la hauteur de sa saison régulière. Normal pour un gardien recrue qui ne s’appelle pas Patrick Roy.

La défense des Oilers est enfin solide, avec l’acquisition de Mattias Ekholm, l’éclosion d’Evan Bouchard et la présence de Darnell Nurse, Cody Ceci et Brett Kulak.

Sans surprise, les Oilers ont terminé au premier rang de la LNH au chapitre des buts marqués et de l’efficacité en supériorité numérique l’an dernier. Il leur reste à continuer à s’améliorer en défense, où ils se sont classés 15es au chapitre des buts alloués et 20es en infériorité numérique.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Mine de rien, l’ancien ailier des Maple Leafs de Toronto Zach Hyman a marqué 36 buts et obtenu 83 points, presque une trentaine de points de plus que son sommet précédent en carrière.

LA RECRUE À SUIVRE

Raphaël Lavoie a suscité un certain emballement chez les fans des Oilers avec 25 buts l’an dernier dans la Ligue américaine, mais Edmonton vient de le soumettre au ballottage.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Dylan Holloway, un choix de premier tour, 14e au total en 2020, a été fumant à l’Université du Wisconsin en compagnie de Cole Caufield, mais il tarde à s’imposer. Holloway, 22 ans, a obtenu 9 points en 51 matchs l’an dernier. Une blessure a retardé sa progression.

FICHE EN 2022-2023

50-23-9, 109 points

CLASSEMENT EN SAISON

2es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Deuxième tour (défaite contre les Golden Knights)

PRINCIPAUX DÉPARTS

Kailer Yamamoto, Nick Bjugstad, Klim Kostin

PRINCIPALES ARRIVÉES

Connor Brown, Lane Pederson