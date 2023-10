Des doutes devant le filet

Comme le Canadien sous Marc Bergevin, les Kings de Los Angeles poursuivent leur reset on the fly, l’expression si chère à l’ancien DG à Montréal. Faut-il y voir un lien avec l’arrivée de Bergevin dans un rôle de gestionnaire chez les Kings il y a un peu plus d’un an ?

Los Angeles a repêché dans le top 5 deux fois, en 2019 et 2020, à la suite de saisons médiocres. Alex Turcotte et Quinton Byfield n’ont pas encore eu l’effet escompté, quoique le second joue désormais à l’aile au sein du deuxième trio.

Depuis, le directeur général Rob Blake a multiplié les décisions pour accélérer le développement des Kings et permettre aux deux leaders vieillissants, Anze Kopitar et Drew Doughty, de remporter une dernière Coupe, comme l’avait fait Bergevin à Montréal avec Carey Price et Shea Weber.

En juin 2022, on a donc cédé au Wild du Minnesota un choix de premier tour, 19e au total (Liam Öhgren), et un jeune défenseur prometteur, Brock Faber, pour obtenir Kevin Fiala, 26 ans. Celui-ci a obtenu 72 points en 69 matchs l’hiver dernier.

À la date limite des transactions, on a sacrifié un autre choix de premier tour, 22e au total en 2023 (Oliver Bonk), pour obtenir le gardien de location Joonas Korpisalo et le défenseur Vladislav Gavrikov.

Les Kings ont obtenu cinq points de plus au classement (104), mais encore perdu au premier tour aux mains des Oilers d’Edmonton.

L’été dernier, on a cédé le jeune Gabriel Vilardi, Alex Iaffalo, Rasmus Kupari et un choix de deuxième tour en 2024 pour obtenir un autre attaquant dans la fleur de l’âge, Pierre-Luc Dubois. Pour libérer de la masse salariale afin de retenir Gavrikov, on a cédé le jeune défenseur Sean Durzi aux Coyotes de l’Arizona contre un choix de deuxième tour en 2024 et on a largué aux Flyers de Philadelphie le gardien Cal Petersen et son salaire annuel de 5 millions. Mais il a aussi fallu céder le choix obtenu des Coyotes pour Durzi et un jeune défenseur repêché au deuxième tour en 2020, Helge Grans.

Les Kings ont donc une très bonne formation, mais peuvent-ils connaître du succès avec Cam Talbot, Dave Rittich et Pheonix Copley devant le filet ?

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Choix de quatrième tour en 2017, Michael Anderson n’amasse pas beaucoup de points, mais offre une grande stabilité en défense. Il jouait en moyenne presque 22 minutes par rencontre l’an dernier.

LA RECRUE À SUIVRE

Choix de premier tour (8e au total) en 2021, le grand défenseur droitier Brandt Clarke avait un poste à perdre après une éclatante saison de 61 points en seulement 31 matchs dans les rangs juniors et une domination au Championnat mondial junior, mais il entamera la saison dans la Ligue américaine.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Cinquième choix au total en 2019, devant entre autres Moritz Seider, Dylan Cozens, Trevor Zegras, Matt Boldy et Cole Caufield, Alex Turcotte vient encore d’échouer dans sa tentative d’obtenir un poste à Los Angeles. Il jouera à nouveau dans la Ligue américaine, où il a obtenu 17 points en 32 matchs l’an dernier.

FICHE EN 2022-2023

47-25-10, 104 points

CLASSEMENT EN SAISON

3es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Premier tour (défaite contre les Oilers)

PRINCIPAUX DÉPARTS

Gabriel Vilardi, Joonas Korpisalo, Sean Walker, Cal Petersen, Alex Iaffalo, Sean Durzi, Rasmus Kupari, Alexander Edler

PRINCIPALES ARRIVÉES

Pierre-Luc Dubois, Kevin Connauton, Cam Talbot, David Rittich, Trevor Lewis