En finir avec la médiocrité

Les Ducks espéraient progresser l’an dernier. Ils avaient même fait l’acquisition de John Klingberg et Ryan Strome pour améliorer leur place au classement. Ils ont fait encore pire avec le dernier rang au classement général, et presque 20 points de moins que l’année précédente.

L’entraîneur Dallas Eakins, dont l’expérience à Edmonton n’avait guère été meilleure, a finalement été congédié. Il part après quatre saisons médiocres et une fiche de 100-147-44, à laquelle on ajoute 77 défaites à Edmonton, dont 14 en prolongation, pour 36 victoires. Bon débarras !

Anaheim n’a pas gagné la loterie mais a repêché un jeune centre de premier plan au deuxième rang, Leo Carlsson. Il s’ajoute aux Trevor Zegras et Mason McTavish et aux défenseurs Jamie Drysdale et Pavel Mintyukov. Une belle collection de talents.

Malgré un plan de reconstruction assez clair, on a tout de même consenti un contrat de 25 millions pour quatre ans à l’attaquant de 34 ans Alex Killorn et acquis le robuste défenseur Radko Gudas moyennant 12 millions pour trois ans. Sans doute veut-on entourer les jeunes de bons vétérans, et les Ducks ont la marge de manœuvre salariale pour le faire.

Anaheim a embauché un entraîneur de 60 ans méconnu, Greg Cronin. Il obtient sa chance après avoir été à la tête des Huskies de l’Université Northeastern pendant six ans, entre 2005 et 2011, agi à titre d’adjoint pour les Maple Leafs et les Islanders et dirigé le club-école de l’Avalanche du Colorado depuis 2018. Peut-il faire pire que son prédécesseur ? Sûrement pas.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Dans l’ombre des jeunes stars, Troy Terry, 26 ans, un choix de cinquième tour en 2015, vient de connaître une deuxième saison consécutive de plus de 60 points.

LA RECRUE À SUIVRE

Leo Carlsson entamera la saison à Anaheim à 18 ans. Il a subi une blessure le week-end dernier, mais plus de peur que de mal, semble-t-il.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Ryan Strome a amassé 41 points, dont 15 buts l’an dernier. C’est trop peu pour un centre payé 5 millions par année pour les quatre prochaines saisons.

FICHE EN 2022-2023

23-47-12, 58 points

CLASSEMENT EN SAISON

8es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Exclus des séries

PRINCIPAUX DÉPARTS

Kevin Shattenkirk, Maxime Comtois, Nathan Beaulieu, Michael Del Zotto

PRINCIPALES ARRIVÉES

Alex Killorn, Radko Gudas, Alex Stalock, Ilya Lyubushkin