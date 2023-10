8 articles

Division Pacifique Douloureuses reconstructions

Une division où les anciennes puissances San Jose et Anaheim tentent de sortir d’un marasme au cœur d’une douloureuse reconstruction, où les nouveaux rois, Edmonton et Vegas, ne veulent pas céder un pouce, et où Calgary et Vancouver font du surplace. Reste l’anomalie, le surprenant Kraken de Seattle...