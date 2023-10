Nouvelle direction, pas de reconstruction

Bien des choses ont changé à Calgary dans les derniers mois, après leur exclusion des séries. Le rugueux entraîneur Darryl Sutter, pourtant considéré comme une légende en Alberta, a été congédié. Le DG Brad Treliving a quitté l’équipe pour Toronto après avoir distribué les millions comme on donne des friandises aux enfants à l’Halloween.

Craig Conroy, un ancien joueur du Canadien, mais surtout des Flames, lui succède après quelques années dans un rôle d’adjoint au directeur général.

Quelques favoris de Sutter, Milan Lucic, Nick Ritchie et Trevor Lewis, n’ont pas été retenus. Conroy a même osé échanger Tyler Toffoli aux Devils du New Jersey après une saison de 34 buts pour un attaquant plus jeune, Yegor Sharangovich, et un choix de troisième tour. Toffoli aura droit à l’autonomie complète à la fin de la saison.

Conroy est placé dans une situation complexe. Deux piliers, le centre numéro un Elias Lindholm et le défenseur Noah Hanifin, auront droit à l’autonomie complète eux aussi en juillet 2024. Le DG aurait pu opter pour des échanges et une reconstruction, mais il peut difficilement le faire avec autant de joueurs sous contrat pour de nombreuses années comme Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar et Nazem Kadri, entre autres. Même Blake Coleman, 31 ans, seulement 38 points l’an dernier, frôle un salaire annuel de 5 millions. Il lui reste encore quatre années de contrat. Merci à monsieur Treliving.

Conroy espère avoir donné le ton en retenant Mikael Backlund, 34 ans, pour deux saisons supplémentaires, en plus de le nommer capitaine, signe que la reconstruction ou même une réinitialisation n’est pas à l’ordre du jour.

On peut seulement espérer de meilleures performances de Kadri et Huberdeau, décevants l’an dernier, sous l’impulsion d’un nouvel entraîneur, Ryan Huska.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Rasmus Andersson est le meilleur défenseur des Flames, 49 points l’an dernier, temps d’utilisation de 24 minutes par rencontre, mais on parle à peine de lui à l’extérieur de Calgary.

LA RECRUE À SUIVRE

Jakob Pelletier, 22 ans, espérait obtenir un poste permanent à Calgary, enfin libéré du taciturne Sutter, mais il s’est blessé à l’épaule au camp d’entraînement et ratera plusieurs mois.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Jonathan Huberdeau a obtenu 55 points, dont 15 buts, à sa première saison à Calgary, après avoir amassé 115 points l’année précédente en Floride. Il touche un salaire annuel supérieur à 10 millions.

FICHE EN 2022-2023

38-27-17, 93 points

CLASSEMENT EN SAISON

5es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Exclus des séries

PRINCIPAUX DÉPARTS

Tyler Toffoli, Milan Lucic, Trevor Lewis, Nick Ritchie

PRINCIPALES ARRIVÉES

Yegor Sharangovich, Jordan Oesterle